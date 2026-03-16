인순이, ♥교수 남편 공개하더니 "과부로 지내는 중" 폭탄 발언 ('조선의 사랑꾼')

[스포츠조선 이우주 기자] '조선의 사랑꾼' 인순이가 교수 남편과의 일상을 최초로 공개했다.
16일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 인순이 부부의 일상이 공개됐다.
인순이는 서울 전경이 한눈에 보이는 넓은 집에서 제작진을 맞이했다. 남편과 둘이 살고 있다는인순이는 "전에는 TV를 보면서 이야기하면서 봤는데 지금은 TV만 본다. 옆을 안 본다. 그래서 혼자나 둘이나 똑같은 거 같다. 저랑 남편이 둘이 살고 강아지가 있다"고 밝혔다.
그때 인순이의 4살 연하 남편이 강아지를 안고 왔다. 교수라는 인순이의 남편은 "골프 전공이라 프로도 가르치고 일반인도 가르친다"고 밝혔다. 이에 김국진은 남다른 관심을 보였고 인순이는 "안 그래도 여기 나온다 하니까 '거기 김국진 씨 있는 곳 아니냐'고 너무 좋아하더라"라고 밝혔다. 이에 김국진은 "저랑 운동 한번 하자고 전해달라. 내가 한번 혼내주겠다"고 예고했다.
인순이의 남편은 "우리 가족 특징은 무슨 일이 생기면 셋이 똘똘 뭉친다. 어떻게든 그걸 해결하기 위해 방법을 찾는다"며 "우리 식구가 많지 않지만 가족이 마음이 하나인 걸 느낄 때 든든하다"고 자랑했다.
남편의 서재에는 골프 대회에서 받은 트로피가 가득했다. 인순이는 "저 상을 애지중지한다"며 "주말이면 과부로 지내는 거 아시죠?"라고 강수지를 바라봤다. 인순이는 "(주말이면) 무조건 나간다. 전지훈련 간다, 뭐 한다, 놀아야 되고 가르쳐야 되고. 제가 집에서 쉬는 날엔 골프 치러 가버린다. 사람들이 남편이 골프를 좋아하면 과부가 된다는데 그 말을 몰랐다. 근데 저 상을 어떻게 탔겠냐"고 토로했다.