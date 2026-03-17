전노민, 9살 때 미국으로 떠난 딸 자랑 "대학병원 연구원으로 지내" ('아빠하고')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 전노민이 대학 병원 연구원인 딸을 향해 애정을 드러냈다.
이에 전현무는 "자식과 그렇게 떨어져 지내다니, 김정태 씨는 상상도 못할 일이다. 매일 10번 이상 뽀뽀해야 하는데..."라고 폭로했다. 김정태도 "저로서는 할 수 없는 일이다"라고 너스레를 떨며 '두 아들 바보' 인증을 완료했다. 그러나 김정태도 아들과의 갈등을 예고했고, 김정태의 '넘치는 애정'이 오히려 부자갈등을 키운 건 아닐지 관심이 쏠렸다.
'야꿍이 아빠' 김정태는 물리, 코딩, 애니메이션 제작 등에 천재성을 보이지만 '아스퍼거 증후군'으로 의심되는 중3 첫째 김지후, 그리고 중1 둘째 아들 김시현을 키우고 있다. 중학생 아들에게 뽀뽀를 쏟아내며 진한 스킨십으로 아침을 맞이해 시선을 사로잡은 김정태는 "저는 다정한 아빠가 되고 싶었다. 아이들하고 잘 놀고, 추억 만들고…나는 내 아버지와 별로 추억이 없더라. 나는 그렇게 하면 안 되겠다 싶어 억지로라도 같이 있을 구실을 만든다"고 아들들과 모든 것을 같이하고 싶은 진심을 고백했다.
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전현무는 "아무리 봐도 도무지 적응이 안 된다"며 아빠가 버겁다는 시현이의 마음에 격하게 공감했다. 전노민도 "이제는 놓아줄 때가 되지 않았냐"라고 김정태를 질타했다. 그는 VCR에 너무 놀란(?) 나머지 "잠깐 쉬었다 하자. 분위기가 이상하다"라며 촬영 중단까지 요청했다.
아들과 모든 걸 함께하고 싶은 '아들 바보' 아빠 김정태, 그리고 이제는 혼자가 더 편한 두 청소년 아들의 관계는 이대로 괜찮을지 전현무X한혜진X수빈X현주엽X전노민X전수경을 기절초풍하게 한 김정태 가족의 이야기는 18일 수요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 공개된다.
joyjoy90@sportschosun.com