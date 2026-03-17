'SNL 코리아' 28일 시즌8 컴백..첫 호스트 '노필터 입담' 탁재훈

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[스포츠조선 조지영 기자] 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아'가 오는 28일 저녁 8시 더욱 강력해진 시즌 8로 돌아온다. 새 시즌의 문을 여는 첫 화 호스트로 '노필터 입담'의 끝판왕 탁재훈을 확정, 그 어느 때보다 거침없는 오프닝을 예고한다.
'SNL 코리아' 시즌 8은 더 직설적이고 과감한 코미디를 예고한다. 여기에 신동엽, 정상훈, 정성호, 김민교, 안영미, 정이랑, 이수지, 권혁수, 김원훈, 지예은, 김규원 등 대체 불가한 '믿보 크루'진이 다시 뭉쳐 빈틈없는 웃음을 책임진다. 또한, 3년 연속 청룡시리즈어워즈 신인 예능인상을 배출하며 '스타 등용문'으로 자리 잡은 'SNL 코리아'는 이번 시즌에도 신입 크루 영입을 예고한다. 지예은과 '인간 복사기' 김규원의 뒤를 이어 어떤 차세대 라이징 스타가 탄생할지 초미의 관심이 쏠리고 있다.
'SNL 코리아' 시즌 8은 더욱 화려한 호스트 라인업, 거침없는 풍자, 몸 사리지 않는 크루들의 열연으로 다시 한 번 매주 토요일 저녁 웃음 공식을 뒤집을 예정이다. 시즌 8은 오는28일 저녁 8시 첫 공개된다.