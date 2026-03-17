'SNL 코리아' 28일 시즌8 컴백..첫 호스트 '노필터 입담' 탁재훈

기사입력 2026-03-17 10:24


'SNL 코리아' 28일 시즌8 컴백..첫 호스트 '노필터 입담' 탁재훈

[스포츠조선 조지영 기자] 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아'가 오는 28일 저녁 8시 더욱 강력해진 시즌 8로 돌아온다. 새 시즌의 문을 여는 첫 화 호스트로 '노필터 입담'의 끝판왕 탁재훈을 확정, 그 어느 때보다 거침없는 오프닝을 예고한다.

쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아'는 초특급 스타들과 믿보 크루들의 과감하고 파격적인 웃음으로 매회 화제성 차트를 휩쓰는 대한민국 1등 코미디 쇼.

가수와 예능을 넘나들며 자신만의 독보적인 영역을 구축한 탁재훈은 '노필터 달인', '드립의 신', '히트 메이커' 등 수많은 수식어를 가진 올라운더 아티스트다. 과거 신동엽과 함께 핵심 크루로 쇼를 이끌던 그가 10년 만에 쿠팡플레이에서 시즌 오프닝을 장식할 호스트로 금의환향해 크루들과 어떠한 활약을 보여줄지 벌써부터 기대감이 최고조에 달하고 있다.

'SNL 코리아' 시즌 8은 더 직설적이고 과감한 코미디를 예고한다. 여기에 신동엽, 정상훈, 정성호, 김민교, 안영미, 정이랑, 이수지, 권혁수, 김원훈, 지예은, 김규원 등 대체 불가한 '믿보 크루'진이 다시 뭉쳐 빈틈없는 웃음을 책임진다. 또한, 3년 연속 청룡시리즈어워즈 신인 예능인상을 배출하며 '스타 등용문'으로 자리 잡은 'SNL 코리아'는 이번 시즌에도 신입 크루 영입을 예고한다. 지예은과 '인간 복사기' 김규원의 뒤를 이어 어떤 차세대 라이징 스타가 탄생할지 초미의 관심이 쏠리고 있다.

'SNL 코리아' 시즌 8은 더욱 화려한 호스트 라인업, 거침없는 풍자, 몸 사리지 않는 크루들의 열연으로 다시 한 번 매주 토요일 저녁 웃음 공식을 뒤집을 예정이다. 시즌 8은 오는28일 저녁 8시 첫 공개된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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