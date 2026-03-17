이혼한 前배우자 연애 관찰하는 프로라니..장윤정 "복잡한 감정 변화..흥미로워"('X의사생활')

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[스포츠조선 조지영 기자] 이혼한 전 배우자(이하 'X')의 일상을 지켜보는 리얼 관찰 예능이 마라맛 도파민을 예고했?다.
관찰에서 시작되는 자기 성찰
'X의 사생활'의 가장 큰 특징은 이혼 이후의 삶을 객관적인 시선으로 바라보는데 있다. 사랑해서 결혼했지만 서로 다른 가치관과 삶의 방식 그리고 각자의 행복을 찾는 과정에서 결국 이별을 선택한 부부들의 이야기를 집중 조명한다.
프로그램 속 출연자들은 전 배우자가 살아가는 현재의 삶을 지켜보며 과거의 결혼 생활을 돌아보게 되고, 시청자 역시 그 과정을 함께하며 관계와 인생을 다시 생각해 보게 된다. 자극적인 갈등이나 감정 소비보다 '이별 이후의 삶'을 통해 자기 성찰의 시간을 갖게 된다는 점이 프로그램의 핵심이다.
전 배우자의 새로운 인연까지
이 프로그램이 특히 흥미로운 이유는 전 배우자의 새로운 관계까지 지켜보는 설정 때문이다.
이에 대해, MC 장윤정은 "전 배우자가 다른 이성과 만나는 모습까지 바라보며 느끼는 복잡한 감정의 변화를 따라가는 과정이 흥미로운 포인트가 될 것"이라고 전했다.
헤어진 뒤에도 완전히 정리되지 않은 감정과 예상치 못한 순간에 떠오르는 기억들까지, 'X의 사생활'은 그 미묘하고도 현실적인 감정의 흐름을 그대로 보여주며 시청자들에게 공감과 긴장감을 동시에 전달할 예정이다.
새로운 출발을 향한 이야기
출연진들은 이 프로그램의 가장 큰 매력으로 '새로운 시작'을 꼽았다.
김구라는 "자극적인 설정보다 새로운 출발을 준비하는 사람들의 진솔한 과정이 핵심"이라고 강조했고, 정경미는 "왜 이혼했는가보다 이혼 후에도 이어지는 한 사람의 삶을 응원하는 마음으로 봐주셨으면 한다"고 말했다.
또 천록담은 "이혼한 부부가 정말 남처럼 객관적인 감정을 가질 수 있을지 지켜보는 점이 가장 흥미로운 부분"이라고 덧붙였다.
결국 'X의 사생활'은 과거의 잘잘못을 따지는 이야기가 아니라, 관계가 끝난 뒤에도 이어지는 인생의 다음 장을 바라보는 프로그램이다. 서로 다른 길을 걷게 된 두 사람이 각자의 삶 속에서 어떤 변화를 겪고 성장해 가는지, 그 과정을 지켜보는 것 자체가 색다른 재미와 공감을 선사할 것으로 기대된다.
한편 'X의 사생활'은 이혼한 전 배우자의 일상을 지켜보며 관계 이후의 감정과 삶을 조명하는 리얼 관찰 예능으로, 오늘(17일) 밤 10시 첫 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com