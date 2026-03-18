[공식] 김남길×이유미, 악인 ‘악몽에 가둔다’…SBS ‘악몽’ 2027년 방송

기사입력 2026-03-18 09:16


[공식] 김남길×이유미, 악인 ‘악몽에 가둔다’…SBS ‘악몽’ 2027…

[스포츠조선 조민정 기자] 김남길과 이유미가 '악몽'으로 악인들을 처단한다. 법을 피해간 범죄자들을 꿈속에 가두는 파격 설정으로 기대를 모은다.

오는 2027년 첫 방송되는 SBS 새 드라마 '악몽'은 법으로 처벌할 수 없는 악인들을 현실이 아닌 '악몽' 속에 가두는 자경단의 이야기를 그린다. 꿈과 현실의 경계를 넘나드는 독특한 세계관 속에서 새로운 형태의 정의 구현을 예고한다.

김남길은 형사 김태이 역을 맡는다. 긴 언더커버 생활을 마치고 복귀한 그는 성격과 말투, 생활 방식까지 완전히 달라졌지만 악인을 향한 집념만큼은 그대로다. 동물적인 감각과 야성미를 지닌 인물로, 악몽을 설계하는 자경단과 손잡고 범죄자를 쫓는다. '악의 마음을 읽는 자들', '열혈사제' 시리즈를 통해 강렬한 캐릭터를 구축해온 만큼 또 한 번의 인생 캐릭터 탄생이 기대된다.

이유미는 남부서 피해자 전담 경찰 장규은으로 분한다. 평소에는 소심하고 부끄럼 많은 성격이지만, 꿈속에서는 전혀 다른 얼굴로 변신한다. 죗값을 피한 악인들의 꿈에 나타나 잔혹한 방식으로 고통을 안기는 '악몽 설계자'로 활약한다. 사랑스러운 이미지와 날카로운 분위기를 오가는 극단적인 변신이 관전 포인트다.

'악몽'은 조폭보다 위험한 형사 김태이와 신비한 능력을 지닌 장규은이 손잡고 법의 틈을 피해가는 범죄자들을 단죄하는 과정을 담는다. 현실의 감옥이 아닌 꿈속에 가두는 방식으로, 죽을 때까지 벗어날 수 없는 '지옥'을 선사한다는 설정이다. 기존 장르물과는 다른 결의 서사로 긴장감을 끌어올린다.

무엇보다 김남길과 이유미의 만남이 기대를 모은다. 장르를 가리지 않는 연기력으로 극을 이끌어온 김남길과, 에미상 여우 게스트상을 수상하며 글로벌에서 인정받은 이유미가 어떤 시너지를 보여줄지 관심이 쏠린다.

제작진은 "현실의 법으로는 처벌하기 어려운 범죄자들을 '악몽'으로 단죄하는 설정을 통해 통쾌한 카타르시스를 전하고자 한다"며 "형사와 악몽 설계자의 공조를 통해 색다른 몰입감을 선사할 것"이라고 밝혔다.

현실과 꿈의 경계를 넘나드는 새로운 정의 구현을 그릴 SBS 새 드라마 '악몽'은 2027년 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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