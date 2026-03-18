'애셋 아빠' KCM, 충격 고백 "성대 변형으로 노래 못해..음악프로 섭외도 겁나"

기사입력 2026-03-18 10:13


'애셋 아빠' KCM, 충격 고백 "성대 변형으로 노래 못해..음악프로 …

[스포츠조선 정유나 기자] 글로벌 음악 프로젝트 '바다 건너 듀엣'에서 게릴라 콘서트를 위해 베트남으로 떠난 KCM이 "지금이 아니면 도전 못 할 것 같았다"며 '바다 건너 듀엣'에 합류한 이유를 고백한다.

19일(목) 방송되는 KBS 2TV '바다 건너 듀엣'에서는 명품 발라드 가수 KCM이 베트남의 'MZ 대통령'이자 부부 아티스트인 민똑&람과 자작곡 만들기에 도전한다. KCM과 민똑&람은 '100시간 안에 자작곡을 발표하라'는 미션을 받았다. 민똑&람은 준비된 노래가 있다며 KCM에게 들려줬지만, KCM은 "편안하게 많은 사람이 들을 수 있게끔 대중적인 방향으로 바꾸면 좋겠다"고 의견을 냈다. 이에 민똑&람은 "재즈 느낌이 있는 게 우리의 시그니처이기도 한데…사실 (KCM이 말한) 코드 진행이 별로다"라며 돌직구로 KCM에 반박했다. 결국 분위기는 차갑게 가라앉았고, 두 팀은 자리를 뜨고 말았다.


'애셋 아빠' KCM, 충격 고백 "성대 변형으로 노래 못해..음악프로 …
그러나 잠시 뒤 KCM은 다시 건반을 잡고 이것저것 시도하며 음악 작업에 몰두했다. 그가 음악 작업에 집착하는 데는 남다른 이유가 있었다. 베트남에 도착한 첫날 KCM은 "이제 한 4~5년 됐는데 성대에 변형이 왔다. 예전만큼의 피지컬이 안 되니까 내가 스트레스를 받아서 노래를 못 하겠더라. 음악 프로그램에서 섭외가 와도 겁이 나서 못 했다"며 슬럼프를 겪고 있음을 고백했다. 놀라는 '홍보요정' 미키광수X조매력에게 그는 "가수로서의 터닝포인트가 필요했고 자신감도 얻고 싶었다. 지금이 아니면 도전을 못 할 것 같았다"며 '바다 건너 듀엣'이 자신에게 큰 의미라고 밝혔다. 어쩌면 이번이 마지막일 수도 있다는 생각 때문에 KCM에게 '바다 건너 듀엣'은 꼭 성공해야만 하는 프로젝트였다. 그렇기에 그는 최선을 다해 준비했고, 민똑&람과의 충돌 속에서도 좋은 방향을 찾기 위해 애썼다.

민똑&람은 KCM이 고군분투하는 모습을 연습실 밖에서 보고 깊은 생각에 빠졌다. 람은 "KCM이 힘들 것 같다. 불편해하거나 상처받지는 않을까 걱정된다. 우리 스타일을 주장하는 우리가 이기적인 걸까?"라며 깊은 고민에 빠졌다.

'44세' KCM과 'MZ' 민똑&람이 음악적 성향 차이로 충돌한 가운데, 자작곡은 과연 제대로 완성될 수 있을지 그 결과는 19일 목요일 밤 9시 50분 KBS 2TV에서 방송되는 '바다 건너 듀엣'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

2.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차..."아빠들 대체로 힘 없어" ('틈만나면')

3.

'서프라이즈' 박재현, 안타까운 재연 배우 현실 "한달 수입 150만원" ('X의 사생활')

4.

김장훈, "돈 있는 집안" 출신이었다…"판돈 100만원 도박 패싸움, 고교 중퇴" 충격과거[종합]

5.

허안나, 집 상태 충격...방치된 식기·가득 쌓인 물건들 "이게 평소 모습"

연예 많이본뉴스
1.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

2.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차..."아빠들 대체로 힘 없어" ('틈만나면')

3.

'서프라이즈' 박재현, 안타까운 재연 배우 현실 "한달 수입 150만원" ('X의 사생활')

4.

김장훈, "돈 있는 집안" 출신이었다…"판돈 100만원 도박 패싸움, 고교 중퇴" 충격과거[종합]

5.

허안나, 집 상태 충격...방치된 식기·가득 쌓인 물건들 "이게 평소 모습"

스포츠 많이본뉴스
1.

"정말 최악이다!" 中 준결승 탈락 후폭풍…'정말 화가 나는 경기' 중국, 호주에 1-2 패배 '분노 폭발'

2.

대통령 납치한 미국! WBC서도 베네수엘라 폭격한다…경직된 분위기→이건 야구가 아니라 전쟁이야

3.

충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해 대표팀 복귀 '욕받이 전락'

4.

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026 수익, 대체 얼마길래

5.

中 좌절! 월드컵 참가 희망 다시 '와르르'..."우리 안전 보장해!" 이란, 월드컵 참가 위한 특별 협상 돌입 "멕시코로 경기장 옮겨줘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.