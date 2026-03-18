OWIS, 데뷔 기념 팝업 개최..미니 1집 'MUSEUM' 기대감 고조

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[스포츠조선 이게은기자] OWIS가 팝업 릴레이를 통해 데뷔 분위기를 고조시킨다.
특히 일기장에는 공식 위버스를 통해서만 공개됐던 OWIS 멤버들의 이야기를 실물로 확인할 수 있다. MBTI는 물론 좋아하는 노래, 잠자기 전 루틴, 꿈속 세상 TMI 등 멤버들의 사소한 일상이 그림과 함께 기록됐다. 팬들과 가장 하고 싶은 일, 인생 영화 등처럼 OWIS 멤버들의 진솔한 생각을 엿볼 수 있는 답변들도 채워져 있어 특별함을 더했다.
이뿐만이 아니다. OWIS는 오는 21일부터 31일까지 더현대 서울 5층에서 'EPIC SEOUL'(에픽 서울) 팝업을 오픈하며, 해당 팝업에서는 팀복 티셔츠를 비롯해 멤버별 개성을 살린 윈드브레이커, 후드 집업, 캡 모자, 베개 커버 세트 등 OWIS의 세계관과 스타일을 담아낸 다양한 상품(MD)을 선보인다. 23일부터는 미니 1집 'MUSEUM'(뮤지엄)의 실물 앨범도 구매 가능하다.
한편 OWIS의 미니 1집 'MUSEUM'은 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
joyjoy90@sportschosun.com