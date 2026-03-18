'문원♥' 신지, 5월 결혼 앞두고 다이어트 대성공.."음식 대신 물, 야식 줄였다"

최종수정 2026-03-19 06:32

'문원♥' 신지, 5월 결혼 앞두고 다이어트 대성공.."음식 대신 물, …

[스포츠조선 김소희 기자] 코요태 신지가 결혼을 앞둔 예비신부에게 현실적인 다이어트 꿀팁을 전했다.

18일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 "이런 고민까지 온다고? 솔직하게 답해봤습니다"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 신지는 결혼 전 다이어트가 고민이라는 팬의 사연에 "웨딩촬영 완성본은 보정을 많이 해줘서 크게 걱정 안 해도 된다"라고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

이어 "근데 내 만족을 위해 다이어트나 체중 감량을 하고 싶은 거 아니냐"면서 "다이어트는 정말 평생의 숙제가 맞긴 한 것 같다"고 공감했다.


'문원♥' 신지, 5월 결혼 앞두고 다이어트 대성공.."음식 대신 물, …
신지는 현실적인 다이어트 팁을 공개했다. 그는 "위를 조금 줄이고 배가 고플 때는 물을 드셔라. 음식 말고 물. 그게 3~4일 힘들지 3~4일 지나면 음식을 먹고싶어도 더 안 먹게 된다"고 전했다.

이어 "야식 줄이는 것도 중요하다. 그러다가 치팅데이를 한번씩 하라. 너무 참으면 너무 폭식해서 더 큰 요요가 온다"고 덧붙였다.

다만 신지는 "다이어트는 본인 만의 방법을 찾아야 한다. 누가 좋다고 해서 따라하는 게 아니다. 내가 스스로 나한테 맞는 방법을 찾아가는 게 제일 중요하다"고 강조했다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다. 두 사람은 이미 지난해 웨딩촬영을 마치고 신혼집을 마련해 동거 중이다.

문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐지만 신지와 문원은 이에 관해 적극적으로 해명하며 결혼에 대한 공식 의사를 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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