"탄산은 毒·과일도 안돼·국물도 NO"…안선영式 4050다이어트법 "도대체 뭘 먹고 살라는거야"(이게 바로 안선영)
[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 안선영이 4050 세대를 향한 강도 높은 다이어트 조언했다.
안선영은 18일 자신의 유튜브 채널 '이게 바로 안선영'에 '4050다이어트 이렇게 안하면 반드시 망합니다'라는 제목의 영상을 공개하고, 잘못된 다이어트 상식에 대해 직설적인 발언을 쏟아냈다.
특히 가장 큰 화제를 모은 건 과일에 대한 발언이었다. 안선영은 "놀랍게도 뚱뚱한 사람한테는 과일은 비타민 있는 사탕이다. 과일도 탄수화물이라 드시면 안 된다"고 단언했다. 이어 "건강한 사람이 먹으면 좋지만, 이미 살이 찐 상태에서는 단당류이기 때문에 독이 될 수 있다"고 설명했다.
음료 습관에 대해서도 강하게 경고했다. 그는 "물만 먹어도 살찐다고 하는데, 잘 보면 물이 아니라 다른 걸 같이 먹고 있다"며 "탄산음료, 과일주스, 커피 등은 다 당"이라고 강조했다. 이어 "제로 음료도 속으면 안 된다. 저는 탄산을 독이라고 생각한다"고 덧붙였다.
다이어트 실패의 가장 큰 원인으로는 '굶는 습관'을 꼽았다. 안선영은 "갑자기 음식을 끊으면 몸이 저전력 모드로 바뀐다. 지방을 안 태우고 더 저장하려고 한다"며 "결국 요요가 온다. 굶는 다이어트는 100% 실패한다"고 단언했다.
또한 "체중이 빠진 게 아니라 근육이 빠진 것일 수 있다"며 "몸무게로 다이어트를 판단하면 안 된다"고 강조했다. 그는 "근육 1kg과 지방 1kg은 부피가 완전히 다르다"며 체성분 관리의 중요성도 짚었다.
운동에 대한 인식도 바로잡았다. 안선영은 "지방은 땀으로 빠지는 게 아니라 호흡으로 빠진다"며 "운동 30분 이후, 숨이 찬 상태에서 5분 더 하는 그 구간에서 지방이 타는 것"이라고 설명했다. 이어 "40대 이후에는 반드시 근력 운동이 필요하다. 근육이 있어야 기초대사량이 올라간다"고 강조했다.
식단에 대해서는 "줄이는 게 아니라 바꿔야 한다"고 조언했다. 그는 "양을 줄이면 스트레스만 쌓인다"며 "단백질 중심으로 식단을 바꾸고, 매 끼니 20g 정도의 단백질을 나눠 먹어야 한다"고 말했다. 이어 콩, 두부, 달걀, 살코기 등 구체적인 식단 예시도 제시했다.
특히 "한국인 대부분이 유당불내증인데도 단백질 쉐이크를 무작정 먹는다"며 "오히려 건강을 해칠 수 있다"고 지적했다.
생활 습관 개선도 강조했다. 안선영은 "헬스장 못 간다는 건 핑계"라며 "집에서도 얼마든지 운동할 수 있다. 물병 들고, 설거지하면서도 할 수 있다"고 말했다. 이어 "안 하는 건 핑계일 뿐"이라고 덧붙였다.
또한 한국 식단의 문제로 나트륨을 지적하며 "국물부터 끊어야 한다"고 조언했다. 그는 "숟가락을 내려놓고 젓가락만 써도 자연스럽게 국물을 줄일 수 있다"고 실천법도 소개했다.
마지막으로 안선영은 "평생 유지할 수 없는 다이어트는 의미 없다"며 "하나씩 끊고, 지속 가능한 방식으로 바꿔야 한다"고 강조했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
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