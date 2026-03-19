'故 최진실 딸' 최준희, 24살 예비신부의 현실..."결혼 준비·다이어트로 바빠"

기사입력 2026-03-19 10:02


'故 최진실 딸' 최준희, 24살 예비신부의 현실..."결혼 준비·다이어…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 故 최진실의 딸 최준희가 '청첩장 모임'을 준비하며 결혼에 대한 설렘을 전했다.

18일 최준희는 "같이 청모 갈 준비해요(?) 이런 브이로그는 어떠신지!!!! 조만간 관리하는 것들도 정리해서 찍어볼게요"라며 청첩장 모임에 가는 준비 영상을 업로드 했다.

최준희는 오는 5월 서울 강남에 위치한 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다.


'故 최진실 딸' 최준희, 24살 예비신부의 현실..."결혼 준비·다이어…
최준희와 결혼을 약속한 예비 신랑은 5년 동안 교제해 온 11세 연상의 회사원으로 알려졌다. 두 사람은 오랜 시간 교제 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

최준희는 "살 찌기 정말 좋은 시즌... 잘 방어해 보겠습니닷 같이 함께해요. 바쁘다 바빠"라며 결혼 준비 막바지에 바쁜 근황을 전했다.

그는 "24살 예비신부 청첩장 모임 준비"라며 "요즘 결혼 준비하랴, 다이어트 하랴 너무 바쁘다. 내일은 청첩장 모임이 있어서 나름 화잘먹 피부를 만들어줬다"면서 리얼한 준비 과정을 보여줬다.

한편 최준희는 2003년생으로, 배우 故 최진실과 프로야구 선수 출신 故 조성민의 딸이다.

최준희는 자가면역질환인 루프스병 투병 과정에서 체중이 96㎏까지 증가했으나, 꾸준한 관리를 통해 41㎏까지 감량했다고 밝힌 바 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"190cm 육박" 송일국 삼둥이, 아빠 키 뛰어넘은 인증샷..체격도 비슷

2.

'故안재환 사별' 정선희 "배우자 잃어도 요란히 반응 못해, 슬프지만 하루 살아가야"(집나간)

3.

클라라, 얼굴 또 달라졌나? "중국배우 같아"[SCin스타]

4.

이혜정, 절연한 子와 1년 만에 화해.."싹싹 빌 때까지 기다려"(빅마마)

5.

장영란, '백수' 남편 한창 점괘에 울컥…"돈 벌어다 주고 싶은 의지 강해"

연예 많이본뉴스
1.

"190cm 육박" 송일국 삼둥이, 아빠 키 뛰어넘은 인증샷..체격도 비슷

2.

'故안재환 사별' 정선희 "배우자 잃어도 요란히 반응 못해, 슬프지만 하루 살아가야"(집나간)

3.

클라라, 얼굴 또 달라졌나? "중국배우 같아"[SCin스타]

4.

이혜정, 절연한 子와 1년 만에 화해.."싹싹 빌 때까지 기다려"(빅마마)

5.

장영란, '백수' 남편 한창 점괘에 울컥…"돈 벌어다 주고 싶은 의지 강해"

스포츠 많이본뉴스
1.

美 국가 나오는데 대표팀 '입꾹닫' 미국팬들 대충격…"수치스럽다" 실력+애국심 결여 지적

2.

"일본을 어떻게 이겨!" 중국도 화들짝 놀란 '탈아시아급' 전력, "女아시안컵 한일전→어른과 아이 싸움 같았다"

3.

韓 축구 철렁! '피 철철' 발목 부상 위기, 손흥민 월드컵 못 나가야 끝날까...또 SON 덮친 무개념 태클, 미소천사 쏘니도 이례적 분노 폭발

4.

손흥민 대격분! 고작 4억짜리가 '살인 태클'→쏘니 부상 우려, MLS 초긴장…흥행 수표+대스타 몸 상하면 안 되는데

5.

WBC 조기탈락 나비효과? "에이스 두 턴 쉰다" 돌다리도 두들길 수 있는 여유, 토종 트리오도 든든

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.