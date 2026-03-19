‘하시3’ 서은우, 임신 중 극단적 시도 후 아들 홀로 출산 “양육비 받으려 낳은 것 아냐”

기사입력 2026-03-19 15:51


‘하시3’ 서은우, 임신 중 극단적 시도 후 아들 홀로 출산 “양육비 받…
sns

[스포츠조선 박아람 기자] '하트시그널3' 출연자 서은우가 홀로 출산 후 양육 중인 근황을 전했다.

19일 OSEN 보도에 따르면 서은우(개명 전 서민재)는 서울 서초구 한 법률사무소에서 진행된 인터뷰에서 출산 이후 상황과 친부와의 관계를 상세히 밝혔다.

서은우는 지난해 12월 아들을 홀로 출산했으며, 친부와의 소통은 여전히 전무한 상태다. 그는 "출산 후에도 친부 측 협조가 전혀 없고, 사실과 다른 내용으로 고소까지 당하면서 홀로 양육 중"이라고 말했다.

또한 서은우는 임신 기간 동안 정신적 어려움으로 극단적 선택을 시도했고 경찰에 인계되어 정신과 병동에 입원한 적도 있다며 당시 상황을 회상했다. 그는 "그때는 정신적으로 너무 힘들어서 출산 후 아이에게 최선을 다할 수 있을지 걱정했다"며 당시 심경을 솔직히 밝혔다.

서은우는 이어 구체적으로 "친부의 반대에도 불구하고 아이 출산을 강행했다는 말이 있는데, 양육비를 받으려고 아이를 낳은 게 아니고, 친부 반대에도 불구하고 출산을 강행했다는 것도 사실과 다르다"며 언론 보도에 대한 입장을 명확히 했다.

현재 서은우는 아이의 권리를 지키기 위해 친부를 상대로 인지청구 소송을 진행 중이며, 향후 친자 확인 후 양육비 청구도 고려하고 있다. 그는 "법적 절차는 아이를 위한 것"이라며 "친부 측이 직접든 간접적으로든 책임 있는 협의 태도를 보여주길 바란다"고 강조했다.

서은우는 이어 "아이를 위해 최선을 다하고 있으며, 아이와 함께하는 미래를 목표로 열심히 살아가고 있다"고 전했다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, '강도 침입' 자택 최초 공개…셀프로 완성한 美친 인테리어

2.

'70세' 김영란 "술 먹고 새벽에 응급실 실려갔다"…충격 과거 고백

3.

머리채 잡힌 블랙핑크…10대 임신 작곡가 "낙태 거부하자 언어폭력, 멤버들이 편 안들어줘"[SC이슈]

4.

홍상수, 子유모차 밀고 김민희와 커플룩…'주변 의식無' 공원 산책 또 포착

5.

박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

연예 많이본뉴스
1.

나나, '강도 침입' 자택 최초 공개…셀프로 완성한 美친 인테리어

2.

'70세' 김영란 "술 먹고 새벽에 응급실 실려갔다"…충격 과거 고백

3.

머리채 잡힌 블랙핑크…10대 임신 작곡가 "낙태 거부하자 언어폭력, 멤버들이 편 안들어줘"[SC이슈]

4.

홍상수, 子유모차 밀고 김민희와 커플룩…'주변 의식無' 공원 산책 또 포착

5.

박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'역시 대한민국 캡틴 SON' 손흥민은 다 계획이 있구나...월드컵 때문에 미국행, 멕시코 국대+고지대 동시 경험 가능

2.

천하의 오타니가 타자를 포기하다니! 첫 등판 땀 닦아내며 161㎞ 4K 무실점, LAD 5인 로테이션 확정

3.

롯데 타선 핵심, 외국인 타자 레이예스...2G 연속 선발 제외 왜? [부산 현장]

4.

"우리 선발진이 약해보여요?" 천하의 김광현이 5선발 '경쟁'이라니…작년 3위 → 올해는? 사령탑의 한껏 커진 꿈 [인천포커스]

5.

'한때 韓 최고의 골잡이' 황의조의 포효 '메인장식', '전광석화 침투→등딱→오른발 슛' 전매특허 플레이로 4호골 쾅

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.