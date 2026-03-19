'73kg' 랄랄, 4kg 감량+부기 빠지니 딴 사람 "살 엄청 빠져보여"

기사입력 2026-03-19 18:29


'73kg' 랄랄, 4kg 감량+부기 빠지니 딴 사람 "살 엄청 빠져보여…

[스포츠조선 이게은기자] 최근 4kg 감량에 성공한 유튜버 랄랄이 러닝머신까지 구입, 다이어트에 열을 올리는 근황을 전했다.

19일 '랄랄'의 유튜브 채널에는 'ㅅㅎ하고 일주일 후'라는 제목의 영상이 공개됐다.

랄랄은 코 성형, 눈 밑 지방 재배치 수술을 받은 일주일 후, 부기 빼기에 돌입했다. 랄랄은 아침에 일어나자마자 모닝 홈트를 시작, "아침부터 얼굴이 부어있어서 부기를 빼려고 한다. 이게 진짜 중요하다. 스트레칭과 러닝을 할 거다"라고 말했다.


'73kg' 랄랄, 4kg 감량+부기 빠지니 딴 사람 "살 엄청 빠져보여…
먼저 랄랄은 스트레칭을 하며 "솔직히 저녁에 맨날 뭘 먹어서 363일 부어있다. 저 몇 kg 안 빠졌는데, 부기만 빠져도 살이 엄청 빠져 보인다"라며 스트레칭에 집중했다. 이후 랄랄은 홈트 초기보다 부기가 빠진 모습을 보여 눈길을 끌었다.

이어 러닝머신에 몸을 싣고 "제가 진짜 살을 빼려고 러닝머신까지 샀다. 운동기구에 돈 쓰는 게 세상에서 제일 아까운데 큰마음을 먹었다. 열심히 운동하려고 한다"라고 말했다. 이어 "저 이번주에는는 두쫀쿠를 2개밖밖에 안 먹었다"라며 깨알 언급을 해 웃음을 안겼다.

25분간 러닝머신에서 땀을 낸 랄랄은 "저는 아직 이게 한계라, (운동 강도를) 천천히 올려보도록 하겠다"라고 말했다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다. 출산 후 체중이 73kg까지 늘었다며 다이어트 일상도 공유, 연일 화제를 모으고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍, '절연한 부모' 대신 선우용녀가 '진짜 할머니'…"딸 재이 용돈까지" 뭉클

2.

‘하시3’ 서은우, 임신 중 극단적 시도 후 아들 홀로 출산 “양육비 받으려 낳은 것 아냐”

3.

솔비, 톱스타와 열애 고백 "나보다 돈 잘 벌어, 잘 산다" ('비보티비')

4.

[단독] '40세 신인' 조째즈, '고딩형사'로 연기자 데뷔…윤경호·김혜윤 만난다

5.

'148kg→78kg' 미나 시누이, 단 5일만에 5kg 감량..."정체기 탈출"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍, '절연한 부모' 대신 선우용녀가 '진짜 할머니'…"딸 재이 용돈까지" 뭉클

2.

‘하시3’ 서은우, 임신 중 극단적 시도 후 아들 홀로 출산 “양육비 받으려 낳은 것 아냐”

3.

솔비, 톱스타와 열애 고백 "나보다 돈 잘 벌어, 잘 산다" ('비보티비')

4.

[단독] '40세 신인' 조째즈, '고딩형사'로 연기자 데뷔…윤경호·김혜윤 만난다

5.

'148kg→78kg' 미나 시누이, 단 5일만에 5kg 감량..."정체기 탈출"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '와 외국인 교체 초강수' 2m4 쿠바 국대 영입…대한항공, 5번째 통합 우승 진심이다

2.

'고의 태클에 격분한 손흥민, 가해 선수와 바로 충돌' 英 '더 선'까지 자세히 주목했다..'스마일 맨'의 발목이 위험하다

3.

'봄의 롯데'는 베네수엘라도 이길 것 같다...2위 두산 꺾고, 파죽의 무패 행진 [부산 현장]

4.

"희망적 모습 봤다" 걱정덜기에 충분했다…화이트, KIA 상대 5이닝 6K 1실점 '홈런은 옥에 티'

5.

마이애미까지 갔는데 WBC 등판 '0'…"솔직히 화가 났다" 11승 좌완의 서러움 폭발 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.