"네고 실패하면 회사 사버리는 건가요?"…장윤정, 新'네고왕' 합류→"♥도경완도 나보고 '기백이 좋다'고 한다" 강렬한 인상

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 장윤정이 '네고왕'에 새로운 네고왕으로 등장하며 강렬한 첫 인상을 남겼다.
유튜브 채널 '네고왕'은 19일 '드디어 네고왕에 장회장님 입장하십니다 [네고왕] Ep.0'라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에서 장윤정은 프로그램 출연 제안 당시를 떠올리며 "처음 제안받고 나를 어떤 이미지로 생각하고 섭외한 건지 의아했다"고 말했다. 이어 그는 "그래도 국민들이 친근하게 생각해 주는 이미지가 있다 보니 이번에는 좀 강한 모습을 보여주고 싶었던 것 같다"고 설명했다. 이어 그는 "우리 남편도 나보고 기백이 좋다고 하긴 한다. 그게 와이프한테 할 얘긴가 싶은 거지"라고 말하며 웃었다.
특히 장윤정은 '네고왕' 콘셉트에 대해 빠르게 적응하는 모습을 보였다. 그는 "할 거면 하고 말 거면 말지, 뒤에서 질질 끄는 건 싫다"며 "그럴 거면 그냥 하지 말자고 할 것 같다"고 단호하게 말했다.
"대표님들과도 친하다"고 말한 장윤정은 "인맥 찬스를 쓸 수 있나"라는 제작진의 물음에 "할 수 있을 것 같다. 전자제품도 좋을 것 같고. 자동차도"라고 통큰 모습을 보였다.
또 협상 스타일에 대해서는 "웃으면서 한다. 그런데 그게 더 무섭다"며 "적절하다는 걸 설득하려면 공부를 해야 한다"고 강조했다.
실제 소비 습관도 공개했다. 장윤정은 "엄청 많이 산다. 매일 산다"고 밝히며 "필요하다고 바로 사는 게 아니라 장바구니에 넣어두고 가격이 떨어질 때 산다"고 말했다. 이어 "리뷰를 많이 본다. 앞쪽은 광고가 많아서 뒤쪽 리뷰까지 확인한다"고 덧붙였다.
이날 영상에서는 장윤정을 보좌할 '네고왕 조력자'도 등장했다. 검정색 슈트를 입고 등장한 남성들은 "네고왕을 모시러 왔습니다"라고 말했고 장윤정은 "제가 말하면 웃고 박수 쳐달라"고 요청하며 분위기를 이끌었다.
프로그램에 대한 각오도 남달랐다. 장윤정은 "대중의 마음을 전달하는 입장에서 요청하는 대로 하겠다"며 "그 어느 때보다 확실한 네고를 보여주겠다"고 선언했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com