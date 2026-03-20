'악뮤' 이수현, 이찬혁표 다이어트 훈련에 홀쭉 "샐러드 소스 압수 당해"
[스포츠조선 이게은기자] 악동뮤지션 이수현이 오빠 이찬혁과 다이어트 전지훈련을 마친 후 날렵해진 턱선을 자랑했다.
19일 'AKMU' 채널에는 'AKMU: THE PAST YEAR'라는 영상이 공개됐다.
이찬혁은 캐리어에 짐을 챙기며 "뮤직비디오 촬영을 한 달 앞두고 수현이와 전지훈련을 간다. 시간표 대로 운동을 시키려고 한다. 새 일을 하기 앞서 마음가짐을 다지려고 한다"라고 말했다. 이수현의 체중 감량을 위해 팔을 걷어붙인 것.
그렇게 두 남매는 가평 숙소로 향했다. 다이어트를 앞둔 이수현은 "우울하고 슬프고 통탄스럽고 걱정된다. 지금이라도 도망갈 수 있을지"라며 너스레를 떨었다.
운동을 도와줄 코치도 합류했다. 코치와 이찬혁은 "아침 7시에 기상하고 수영과 러닝 등을 해야 한다"라며 이수현의 다이어트 일정에 대해 상의했다.
이찬혁은 이수현의 철저한 식단 관리를 위해 짐을 검사하기도. 캐리어에서 샐러드 소스가 나오자 이찬혁은 "이것들은 탈락이다. 제 자물쇠 함에 넣어놓겠다"라며 단호한 모습을 보였다.
후추와 구운 소금, 무지방 샐러드 드레싱은 합격이었고 이수현은 "진짜 싫다"라며 투정을 부렸다.
3주 간의 전지훈련을 마친 이수현은 날렵해진 턱선, 부기가 빠진 몸을 자랑해 눈길을 끌었다.
한편 이수현은 지난해 운동, 식단 관리로 더욱 날씬해진 근황을 전해 화제를 모았다. 팬이 이수현에게 "살을 대체 얼마나 뺀 거야. 무슨 일이 있어도 건강이 우선인 거 알지? 건강 챙겨 언니"라며 걱정하자, 이수현은 "고마워. 지금이 태어나 제일 건강해"라고 답하기도 했다.
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