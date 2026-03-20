'MC몽 예언 무당' 이소빈 "'스타킹' 출연 후 여러 번 납치당할 뻔…애증의 프로"

기사입력 2026-03-20 08:15


'MC몽 예언 무당' 이소빈 "'스타킹' 출연 후 여러 번 납치당할 뻔……

[스포츠조선 이우주 기자] '문명특급' 이소빈이 '스타킹' 출연 후 고충을 토로했다.

19일 유튜브 채널 '문명특급'에서는 '주작이면 채널 접습니다(w. 노슬비, 이소빈)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

디즈니플러스 '운명전쟁49'에 출연한 무속인 이소빈은 2008년 SBS '스타킹'에 아기 무당으로 출연, MC몽의 병역기피 논란을 예상하는 듯한 점사로 화제가 된 바 있다. 이소빈은 MC몽을 만나 "지금 많이 힘들어한다. 죽을 죄를 지었다. 용서해야 할 것이 많다. 많이 빌어야 한다"며 "사람들에게 잘못한 게 많다. 특히 가족에게"라고 예언했다.


'MC몽 예언 무당' 이소빈 "'스타킹' 출연 후 여러 번 납치당할 뻔……
이에 MC몽은 "엄마랑 어제 싸우긴 했지만 죽을 죄를 지은 건 아니지 않냐"고 반문했지만 이소빈은 "죽을 죄"라고 강조했다.

이후 이소빈은 "이때 너무 유명해진 건 좋긴 했는데 너무 많은 일들이 있었다. 방송이 너무 유명해지니까 예약이 너무 밀린 거다"라며 "예약이 안 되니까 학교 앞에 와서 저를 끌고 갔다. '아줌마 이거 하나만 봐줘', '아줌마 집에 갈래?' 하면서 납치를 당할 뻔한 적이 많았다. 그래서 선생님들이 아빠 손에 (제 손을) 잡아주고 들어가셨다. 저한테 스타킹은 정말 애증의 프로그램"이라고 털어놨다.

그런가하면 이소빈은 '운명전쟁' 출연 후 2029년까지 예약이 마감됐다고. 이소빈은 "세상에서 가장 만나기 힘든 사람이 나라더라. 예약을 더 안 받고 있는 상태다. 29년이 아마 방송 첫 주 나가고 그 다음주에 마감됐다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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