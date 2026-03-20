김소현, 의리가 뭐길래..박보검 이발소 일일 알바 출근 "나도 울고 싶어" 멘붕('보검 매직컬')

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[스포츠조선 조지영 기자] '보검 매직컬'이 일일 알바생 김소현과 함께 쉴 틈 없는 극한(?) 영업을 이어간다.
김소현은 눈부신 비주얼만큼 완벽한 센스로 이발소 곳곳을 누비며 삼 형제의 든든한 지원군이 되어줄 예정이다. 또한 손님 한 명 한 명의 눈높이에 맞춘 다정한 응대로 이발소 분위기를 환하게 밝히는 것은 물론, 바삐 움직이는 이발소 삼 형제에게 무엇이 필요한지 세심하게 살피고 도우며 센스 만점 알바생의 탄생을 예고해 기대를 모은다.
첫 손님으로는 14살 중학생, 11살 초등학생, 18개월 아기까지 삼 형제가 방문, 박보검에게 모두 커트를 요청해 이목을 집중시킨다. 박보검이 중학생 손님 헤어 시술에 들어간 사이 일머리 천재 김소현은 18개월 최연소 손님을 다정하게 케어하며 훈훈함을 발산한다. 그러나 이내 "나도 울고 싶어"라며 힘겨워해 무슨 일이 벌어진 것일지 궁금증이 치솟고 있다.
그런가 하면 곽동연은 삼 형제 손님과 이발소에 놀러 온 단골 초등학생들의 입맛을 사로잡을 스페셜 메뉴를 선보인다. 스페셜 메뉴는 아이들이 읍내에 나가야만 먹을 수 있는 음식이라고 해 이 구역의 최애 삼촌에 등극할 곽동연의 활약이 기대되고 있다.
한편, 이날 방송에서는 곽동연이 박보검에게 머리 커트와 드라이를 요청해 박보검이 처음으로 직원 헤어 스타일링에 도전한다. 직원을 사랑하는 커다란 마음만큼 정성을 쏟는 박보검에게 헤어 스타일링을 받은 곽동연의 고객 만족도 조사 결과가 호기심을 자극하고 있다.
일일 알바생 김소현과 함께 풍성한 이발소 운영기로 찾아올 tvN '보검 매직컬'은 20일 저녁 8시 35분에 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com