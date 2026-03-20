강유미, 도서관 책 찢고 밑줄 쫙…'낙서 논란' 김지호 소환한 '리얼 고증'

기사입력 2026-03-20 10:23


강유미, 도서관 책 찢고 밑줄 쫙…'낙서 논란' 김지호 소환한 '리얼 고…

강유미, 도서관 책 찢고 밑줄 쫙…'낙서 논란' 김지호 소환한 '리얼 고…

강유미, 도서관 책 찢고 밑줄 쫙…'낙서 논란' 김지호 소환한 '리얼 고…

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 강유미가 최근 공개한 브이로그 콘텐츠가 배우 김지호의 '도서관 책 낙서 논란'을 연상시킨다는 반응을 얻고 있다.

19일 유튜브 채널 '강유미 yumi kang좋아서 하는 채널'에는 '여러분, 오랜만이에요'라는 제목의 영상이 업데이트됐다.

공개된 영상에서 강유미는 종로에서 대형 약국을 운영하는 부모님과 외국계 대기업에 다니는 남자친구를 둔 인물로 분해, 이른바 '갓생 라이프'를 살아가는 캐릭터를 연기했다.

영상 속 강유미는 "아침마다 책을 읽는다. 이게 내 아침 식사"라며 조깅 후 도서관에서 책을 빌려 독서를 하는 모습을 보였다.

특히 도서관에서 대여한 책에 형광펜으로 밑줄을 긋고, 일부 페이지를 찢어 보관하는 장면까지 연출해 눈길을 끌었다.

이 같은 설정은 최근 배우 김지호가 도서관 책에 밑줄을 긋는 사진을 SNS에 공개해 논란이 된 사건을 떠올리게 한다.

당시 김지호는 공공 도서관에서 대여한 책에 필기를 한 사실이 알려지며 "공공재 훼손"이라는 비판을 받았고, 이후 사과문을 게재한 바 있다.

강유미의 영상은 해당 논란과 유사한 설정을 디테일하게 재현한 듯한 모습으로, 일부 누리꾼들 사이에서는 '패러디 아니냐'는 해석이 나오고 있다.


실제로 강유미는 영상에서 독서뿐 아니라 모닝 요가, 자기계발 멘트 등을 이어가며 특정 라이프스타일을 과장되게 표현했다.

영상을 본 누리꾼들은 "김지호 패러디 맞는 것 같다", "디테일이 너무 정확하다", "현실 고증 미쳤다" 등의 반응을 보이며 공감을 드러냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송은이, 김숙 출연료 공개 "너무 조금 줘, 내 출연료에서 100만 원 떼 줬다"

2.

'박수홍♥' 김다예, 독기 품은 '33kg 감량' 비법 "위고비 없이 뼈말라 가능"

3.

현대화, 교통사고 하반신 마비로 이혼 "척추뼈 6개 골절"[SC리뷰]

4.

"연예인이랑 술 마셔봤어?"…유명 男 개그맨, 성폭행 재판 후 팬미팅[SC이슈]

5.

김미화, '43세 발달장애 子' 걱정에 눈물 "누가 자식을 먼저 보내고 싶겠나" ('특종세상')

연예 많이본뉴스
1.

송은이, 김숙 출연료 공개 "너무 조금 줘, 내 출연료에서 100만 원 떼 줬다"

2.

'박수홍♥' 김다예, 독기 품은 '33kg 감량' 비법 "위고비 없이 뼈말라 가능"

3.

현대화, 교통사고 하반신 마비로 이혼 "척추뼈 6개 골절"[SC리뷰]

4.

"연예인이랑 술 마셔봤어?"…유명 男 개그맨, 성폭행 재판 후 팬미팅[SC이슈]

5.

김미화, '43세 발달장애 子' 걱정에 눈물 "누가 자식을 먼저 보내고 싶겠나" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격!" '日, 수준이 다르다' 韓 정면충돌, 조 2위로 밀려나고도…호주 '일본, 시작부터 압도적 강함' 극찬 폭발

2.

'번번이 늦더니만…' 개막이 가까웠나, 홈런 타이밍 완벽 부활, 요미우리 출신 상대 120m 첫 당겨친 홈런

3.

"도하 참사로 월드컵 못 나갔다" 직접 아픈 기억 꺼낸 日 모리야스 감독, '日 홍명보' 응원 받고 WC 우승 재다짐

4.

"임찬규랑 뭐가 다른데?" 뽕 커브에 '감독발' 포크볼까지… '허허실실' 선발변신→특급조커 급부상

5.

"한판 어때?" 디섐보, 우즈에 LIV-TGL 이벤트 매치 제안…성사 가능성은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.