한혜연, 16kg 빼고 44kg...안 맞던 옷도 헐렁 "주먹까지 들어가"

기사입력 2026-03-20 10:28


한혜연, 16kg 빼고 44kg...안 맞던 옷도 헐렁 "주먹까지 들어가…

[스포츠조선 김수현기자] 현재 44kg를 유지하고 있는 '유지어터' 한혜연이 살이 빠져 전엔 입지 못했던 옷을 완벽 소화했다.

20일 유튜브 채널 '슈스스TV'에는에는 '옷잘알들이 프라다 왜 좋아하는지 알겠다...소장 가치' 라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 한혜연은 프라다에서 나온 스커트를 몸에 대보며 봄옷을 골랐다.

한혜연은 "프라다다. 이번에 유행하는 컬러 여기 다 들어있다"라며 마음에 들어했다.

이미 예전에 산 옷이라 설명한 한혜연은 "내가 이거 그때 안 맞는데 그냥 샀다"고 털어놓았다.

그는 "'내가 어떻게든 살을 구겨 넣을테야' 막 이러면서 샀는데 내가 이거 한 번 입어보겠다"라며 옷을 갈아입고 나왔다.


한혜연, 16kg 빼고 44kg...안 맞던 옷도 헐렁 "주먹까지 들어가…
하지만 과거 걱정과 달리 넉넉하게 스커트를 소화한 한혜연은 "심지어 (스커트 안에) 주먹 들어간다. 어떡해"라며 감격했다.

현재 44kg 몸무게를 유지하고 있는 한혜연은 살이 너무 빠져 이전에는 입지도 못했던 스커트가 널널해진 것.


필사적인 다이어트를 성고한 한혜연은 "너무 행복하다"라며 얼굴까지 가리고 감격해 공감을 자아냈다.

하지만 이내 본업 모먼트로 돌아와 "이런 거는 스웨이드 재킷 같은 거랑 같이 믹스해도 된다"라며 예쁜 옷을 추천했다.

앞서 한혜연은 다이어트를 통해 14kg을 감량해 키 162cm에 몸무게 46kg을 유지하고 있다고 밝혔다.

또 최근에는 이사 과정에서 추가로 2kg이 줄어 현재 44kg이 됐다고 해 더욱 화제가 되기도 했다.

이후 한혜연은 다이어트 비법에 대해 "오전에 아무것도 안 먹고 공복 상태에서 러닝을 한다. 운동이 다이어트에 차지하는 비중은 10%, 나머지 90%는 식단이다. 저녁 7시 반 이후엔 아무것도 먹지 않는다"라고 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

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