강소라 기절할만...."♥한의사 남편, 이 자국 있는 깍두기 냉장고에 넣어" ('아근진')

기사입력 2026-03-20 15:22


강소라 기절할만...."♥한의사 남편, 이 자국 있는 깍두기 냉장고에 넣…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 강소라가 한의사 남편과의 부부싸움 스토리를 털어놨다.

23일(월) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 배우 강소라가 출연해 그동안 볼 수 없었던 예능감을 뽐내며 4MC들과 특급 케미를 선보일 예정이다.

이날 강소라는 소개팅에서 처음 만난 남편이 자신에게 매달리지 않고 차갑게 대하는 모습에 오히려 끌렸다고 밝히며 남편과의 러브스토리를 최초 공개했다. 이어 부부싸움 스토리도 털어놨는데, 특히 그는 "남편이 먹다 남아 이 자국이 있는 깍두기까지도 냉장고에 그냥 넣어놔 싸운다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 MC들이 "남편 때문에 화가 나면 어떻게 하냐"고 묻자, 그는 "남편이 한의사지 않냐, 개인 주치의라고 생각하면 화가 누그러진다"고 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.


강소라 기절할만...."♥한의사 남편, 이 자국 있는 깍두기 냉장고에 넣…
이어, 강소라는 육아로 인한 고충도 솔직하게 털어놨다. 그는 "아들과 딸은 육아 난이도가 다르다, 아들이 화라면 딸은 짜증이다"라고 표현해 공감을 자아냈다. 그는 육아 스트레스 해소법으로 혼자 코인 노래방을 간다고 밝히며 애창곡인 엑소의 노래를 직접 선보이기도 했는데, 이에 카이가 즉석에서 화음을 맞춰줘 현장을 깜짝 놀라게 했다. 강소라와 카이의 즉흥 듀엣은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

한편, 강소라가 중고 거래 고수 면모를 드러냈다. 그는 한 중고 거래 사이트의 매너 온도가 71.8도에 거래 완료된 물건만 667개라고 공개해 감탄을 자아냈다. 심지어 직거래도 나간다고 해 현장을 발칵 뒤집었는데, 이에 이수지가 "연예인이라 가품 의심은 안 하지 않냐"고 묻자, 그는 "혹시 누가 의심하면 마스크를 살짝 내려서 얼굴을 보여준다"고 응수해 여배우답지 않은 소탈한 매력을 뽐냈다.

강소라와 함께한 '아니 근데 진짜!' 8회는 23일 월요일 밤 10시 10분, SBS에서 방송된다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박신양, 촬영 중 눈물 뚝뚝 "인생 송두리째 바꿔 놓은 사람 있어" ('편스토랑')

2.

왜 방탄소년단, 그리고 광화문인가…넷플릭스가 답했다[SC현장]

3.

“김상중 ‘리얼 연기’로 살인 조폭 몰려”..이재명 대통령, ‘그알’ 사과 촉구

4.

장항준 '왕과 사는 남자', 1400만 돌파…'엔드게임' 넘고 역대 5위

5.

"먹토 흔적 봤다" 쯔양 허위 제보한 대학 동창, 결국 벌금 700만원 기소

연예 많이본뉴스
1.

박신양, 촬영 중 눈물 뚝뚝 "인생 송두리째 바꿔 놓은 사람 있어" ('편스토랑')

2.

왜 방탄소년단, 그리고 광화문인가…넷플릭스가 답했다[SC현장]

3.

“김상중 ‘리얼 연기’로 살인 조폭 몰려”..이재명 대통령, ‘그알’ 사과 촉구

4.

장항준 '왕과 사는 남자', 1400만 돌파…'엔드게임' 넘고 역대 5위

5.

"먹토 흔적 봤다" 쯔양 허위 제보한 대학 동창, 결국 벌금 700만원 기소

스포츠 많이본뉴스
1.

김태균이 왜 롯데에 있어? 드래프트 10R 대반전 일어날까 "좋아질 가능성 보인다" [부산 현장]

2.

"결국 구조적 문제" 日이 본 韓 WBC 8강 콜드패 원인, 과연 반박할 수 있나

3.

'韓 축구 대박, SON 대인배 세계가 인정' 손흥민, 살인태클 당하고도 먼저 찾아가 용서..살라자르 SNS에 인정 공개

4.

WBC&부상자 모두 돌아왔다! 한화 개막전 라인업?…'156㎞' 문동주 선발 출격

5.

3이닝 5실점 충격, 그리고 또 선발 등판 "시범경기지만 매우 중요한 경기다" [부산 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.