정윤X윤다영, 엇갈린 사랑의 작대기...반전 매력으로 안방 접수(기쁜 우리 좋은 날)

기사입력 2026-03-20 16:25


정윤X윤다영, 엇갈린 사랑의 작대기...반전 매력으로 안방 접수(기쁜 우…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 정윤과 윤다영이 '기쁜 우리 좋은 날'에 기분 좋은 에너지를 불어 넣을 예정이다.

오는 3월 30일(월) 첫 방송 예정인 KBS 1TV 새 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'(연출 이재상 / 극본 남선혜 / 제작 몬스터유니온, 세이온미디어, 콘텐츠지)은 세상 제일 완벽남과 허당녀의 일촉즉발 생사 쟁탈전으로 저마다 '내 인생의 주인공'이 되고픈, 다양한 세대가 만들어가는 멜로 가족 드라마다.

정윤은 강수토건 전략기획본부장 고민호 역을, 윤다영은 강수토건 전략기획실 과장 서승리 역을 맡았다. 긴장과 코믹을 오가는 캐릭터 플레이로 '기쁜 우리 좋은 날'에 활력을 더해줄 두 사람이 첫 방송을 앞두고 예비 시청자들에게 관전 포인트를 소개했다.

먼저 정윤은 "인간미 넘치는 AI 세상을 꿈꾸는 따뜻한 기획 의도에 깊이 공감했고, 치열하게 살아가는 고민호만의 에너지가 매력적으로 다가와 망설임 없이 선택했다"며 작품을 향한 확신을 보였다.

이어 정윤은 드라마의 관전 포인트로 '고민호의 반전 매력'을 꼽았다. 그는 고민호를 "재벌 3세의 완벽함 뒤에 숨겨진, 동생을 향한 열등감과 지독한 순정이 공존하는 매력적인 친구"라고 소개하며 "입체적인 캐릭터를 연기하며 매일 새로운 활력을 얻고 있다"고 애정을 드러냈다. 정윤은 극을 통해 외사랑을 쟁취하기 위한 저돌적인 모습은 물론이고 동생 고결(윤종훈 분)과의 후계자 레이스 속 경쟁과 형제애를 보여주며 인간적 결핍을 채워나가는 성장 서사를 그려낼 예정이다.

윤다영은 "AI 회사 이야기라는 소재가 매우 흥미로웠고, 배우로서 새로운 모습을 보여줄 수 있을 것 같았다"며 작품을 선택한 이유를 밝혔다. 특히 그녀는 서승리 자체가 되기 위해 과감한 비주얼 변신까지 시도했다고. 윤다영은 "머리를 단발로 자르면서 확실히 서승리 캐릭터가 살아났다"며 캐릭터에 흠뻑 빠져든 모습으로 미소를 자아냈다.

윤다영이 연기하는 서승리는 겉으로는 차갑지만 내면엔 따뜻한 속내를 지닌 캐릭터다. 이와 관련 윤다영은 "승리는 회사에서는 냉철한 커리어우먼이면서, 집에선 가족들을 아끼는 모습을 보여준다. 그리고 오랫동안 짝사랑한 고결(윤종훈 분) 앞에선 소녀가 된다"면서 극에서 보여줄 양파 같은 매력을 예고했다. 또한 그녀는 "웃음이 끊이지 않는 현장 분위기 덕분에 이번 드라마 느낌이 좋다"라며 "인물 각자의 이야기와 얽히고설킨 러브라인까지 놓치지 말고 봐 달라"고 당부했다.

뿐만 아니라 정윤과 윤다영은 "따뜻한 휴머니즘을 꿈꾸는 AI 세상이라는 배경 속에서 인물들이 서로의 상처를 치유하며 진짜 행복을 찾아가는 여정을 꼭 함께 응원해 주길 바란다"며 본방 사수를 독려했다. 마지막으로 정윤은 "드라마 제목처럼 여러분의 매일이 '기쁘고 좋은 날'이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 진심 어린 포부를 남겼다.


한편 '한 번 다녀왔습니다', '아버지가 이상해' 등에서 따뜻하고 세심한 연출력을 인정받은 이재상 감독과 '수지맞은 우리', '아모르 파티-사랑하라, 지금' 등에서 트렌디한 필력을 뽐낸 남선혜 작가가 의기투합한 KBS 1TV 새 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'은 '마리와 별난 아빠들' 후속으로 오는 3월 30일(월) 저녁 8시 30분 첫 방송될 예정이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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