'리뷰 it!' 한지은, 첫방부터 ‘뷰티 MC’ 완벽 적응! 전문성+공감 다 잡았다

|
[스포츠조선 이게은기자] 배우 한지은이 '리뷰 it! 스페셜 시즌2'에서 첫 방송부터 안정적인 진행력과 꼼꼼한 뷰티 지식으로 MC로서의 존재감을 확실히 각인시켰다.
먼저 한지은은 '리뷰로그' 코너에서 흡인과 경락 기능이 탑재된 뷰티 디바이스를 소개하며 전문성을 드러냈다. 그는 "얼굴이 처지는 진짜 원인은 근육"이라는 핵심 정보를 짚어내는가 하면, 다양한 활용법까지 구체적으로 설명하며 실용적인 꿀팁을 전수했다.
또한 그는 '환승뷰티' 코너에서는 "과거에는 병원에만 가면 해결될 줄 알았다"며 피부 타입조차 몰랐던 시절을 솔직하게 털어놓았다. 이후 홈케어에 눈을 뜨며 '1일 1팩' 습관을 들이게 됐고, 이는 피부뿐만 아니라 마음까지 건강하게 만들어줬다고 밝혔다.
특히 한지은은 다른 MC들의 고민에 깊이 공감하며 자연스럽게 대화를 이끄는 한편, 뷰티템 성분까지 꼼꼼하게 짚어주는 등 프로그램의 신뢰도를 높이며 '믿고 듣는 뷰티 MC'로서의 가능성을 입증했다.
끝으로 "뷰티는 혼자 고민하는 것보다 함께 공유할 때 더 알차다"고 첫 방송 소감을 전한 한지은은 훈훈한 케미와 안정적인 진행으로 앞으로의 활약에 대한 기대감을 높였다.
MC로서의 면모를 유감없이 발휘한 한지은의 '리뷰 it! 스페셜 시즌2'는 매주 금요일 00시(자정)에 방송된다.
joyjoy90@sportschosun.com