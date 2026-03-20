오윤아, 마음고생 심했나..결국 눈물 "발달장애 子, 연예인이니까 키운다고"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 오윤아가 같은 고민을 가진 부모들과 진솔한 이야기를 나눴다.
20일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 '같은 길을 걷는 엄마들과 나눈 뜨거운 위로 (feat. 든든한 우리 구독자분들)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 오윤아는 자폐 자녀를 둔 엄마들과 뜻깊은 시간을 나눴다.
이날 자폐 자녀를 둔 오윤아의 팬은 "보면서 힘을 많이 냈다", "세상에 나올 수 있게 용기를 내게 해줘서 감사했다"며 눈물을 보였다.
이에 오윤아는 "저 기분을 너무 잘 안다. 지금 왜 눈물이 나는지 내가 너무 잘 아는 감정인데 이런 걸 같이 공유하고 공감할 수 있는 분들이 나와주시니까 너무 든든하기도 하다"며 고마움을 전했다.
이어 "사실 너무 감동이고 정말 감사하다. '많은 분들이 힘을 내주셨으면 좋겠다'고는 이야기하지만 속속들이 알 수 없고, 내가 얼마나 그분들한테 도움을 줄 수 있을까 싶다"며 눈시울을 붉혔다.
그는 "어떤 분들은 내가 너무 불편할 수도 있는 거다. '같은 장애 아이 키우는 엄마인데 뭐가 잘나서 당당하지', '연예인이니까 키우는 거지' 이런 식으로 생각하는 분들도 꽤나 많다"며 "그러다 보니까 '이게 맞나? 이런 걸 오픈해서 사람들한테 공개하는 게 맞는 건가'라는 생각이 든다. 오히려 그 사람들한테 힘든 걸 주는 게 아닌가 싶다. 비교의 삶을 느끼게 하는 게 아닌가 싶다"고 털어놨다.
또 "여행 같은 거 갈 때도 항상 고민이 된다. 내가 더 잘 찍을 수 있는데 찍으면서도 '이게 맞나'라고 항상 고민이 된다. 아이랑 같이 여행 다니는 걸 보여주면 어떤 사람들은 '힘든 사람은 힘든데 되게 편안한 삶을 자꾸 공개한다'고 할 수 있으니 이런 걸 보여주는 게 맞나 싶었다"고 말했다.
그러면서 "그런데 이런 이야기를 해주시니까 용기가 나고 감사하다. 다른 분들도 이런 거에 공감하고 이렇게 생각하는 분들도 있을 거 같아서 감사하다"며 진심을 전했다.
이를 들은 팬은 "우리 같은 엄마들은 나가면 민폐니까 집에서만 있고 싶어하는 사람이 많은데 아이랑 재밌게 밖에서 좋은 경험하는 걸 영상으로 보는 것만으로도 동기부여가 돼서 '나도 저기를 가볼까'라는 생각이 든다"고 밝혔다.
이어 "아무런 고민 없이 자유롭게 보여주시면 그 자체로도 동기부여가 돼서 '민이랑 같이 갔던 저기가 우리 아이들한테도 편한 곳일 수 있겠다. 나도 저기를 가볼까' 이런 용기가 생기는 거니까 항상 하고 싶은 거 뭐든지 다 하면 좋을 거 같다"며 응원을 보냈다.