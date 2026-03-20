임수향, 청담동 62평家 떠나 한강뷰로 이사 "집 반으로 줄이고 가구도 다 팔아"

기사입력 2026-03-20 23:51


임수향, 청담동 62평家 떠나 한강뷰로 이사 "집 반으로 줄이고 가구도 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 임수향이 새로 이사한 집을 최초 공개했다.

20일 유튜브 채널 '임수향무거북이와두루미'에는 '여러분 안녕하세요 임수향입니다.. 할 말이 있어요 | 수향 New집 소개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 임수향은 최근 이사한 집을 공개해 눈길을 끌었다.

임수향은 "집이 굉장히 많이 바뀌었다. 드디어 이사했다"며 "많이 정리했다. 집을 반으로 줄였다. 미니멀리즘을 추구해 보자는 취지로 이 집에 이사 왔다"고 설명했다.

코지한 분위기의 거실에는 아이보리 톤의 라운드형 소파가 놓여 따뜻한 느낌을 더했다. 임수향은 "원래 있던 가구들은 다 팔았다. 이 집에 맞게 다시 세팅했다"며 "집이 좀 작아졌다. 어두운 톤이 들어가면 집이 더 좁아 보일 거 같아서 가구를 최대한 한 톤으로 아이보리나 밝은 계열로 맞췄다"고 말했다.


임수향, 청담동 62평家 떠나 한강뷰로 이사 "집 반으로 줄이고 가구도 …
이어 깔끔하게 정리된 주방과 드레스룸도 공개했다. 임수향은 "옷방이 아주 작아졌다. 한강뷰가 제일 좋은 방인데 옷 때문에 가려졌다"며 아쉬움을 내비쳤다.

또한 아담하지만 아늑한 분위기의 서재도 공개하며, 효율적으로 꾸민 공간을 자랑했다.

한편 임수향은 지난해 유튜브를 통해 서울 청담동에 위치한 62평대 빌라를 공개해 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 "중학교 시절 집안 형편이 좋았다"고 밝혀 '금수저설'이 제기되기도 했다.

이에 임수향은 "어릴 때 유복했던 것은 맞지만, 데뷔 이후 부모님의 사업이 어려워지고 아버지의 건강까지 악화되면서 사실상 가장 역할을 한 지 10년이 넘었다"고 해명했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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