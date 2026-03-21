'돌싱' 28기 영식, ♥현숙과 열애 발표..고3 딸 “그러든가 말든가” 쿨 반응

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[스포츠조선 김소희 기자]ENA·SBS Plus 연애 예능 나는 SOLO 돌싱 특집 28기 출연자 영식과 현숙이 열애 사실을 공식 인정했다.
현숙은 근황에 대해 "열심히 아이들 셋 키우고 공구하고 있다. 열심히 팔고 있다"면서 "똑같이 힘들다. 공구가 메인 잡이 아니다. 아이 셋 자체도 편하기 쉽지 않다. 열심히 살고 있다"고 이야기 했다. 영식은 "우리딸하고 열심히 살고 있다"고 담담하게 전했다.
무엇보다 이날 두 사람은 연인 관계임을 직접 밝혀 눈길을 끌었다. 이들은 '나는 SOLO' 출연 이후 현숙의 제안으로 진지한 만남을 시작했으며, 현재 약 7개월째 교제 중이라고 설명했다.
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이어 딸이 "두 분은 어떤 사이냐"고 묻자, 현숙은 "영식님과는 그런 사이"라며 조심스럽게 답했다. 영식 역시 "만난 지는 꽤 됐지만 아이들이 있다 보니 더 신중할 수밖에 없었다. 화제성보다 아이들이 우선이라고 생각해 조용히 만나왔다"고 밝혔다.
또 그는 "광주와 인천을 오가는 장거리 연애라 쉽지 않았고, 현숙 씨 역시 아이들 때문에 이동이 어려워 공백기가 생기기도 했다"며 "가까워졌다가 멀어지기를 반복하는 위태로운 시간도 있었다. 방송을 위한 만남이었다면 빨리 공개했겠지만, 진지하게 고민하다 보니 늦어졌다"고 털어놨다. 이에 현숙은 "서로에 대한 확신이 필요했던 시간이었다"고 덧붙였다.
현숙은 교제를 시작하게 된 계기에 대해서도 "방송 이후 먼저 영식님에게 '진지하게 만나보는 게 어떻겠냐'고 제안했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
한편 영식과 현숙은 '나는 SOLO' 돌싱 특집을 통해 인연을 맺고 연인으로 발전했다.