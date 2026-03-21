김대희, 승무원 출신 6세 연하 ♥아내 공개.."스물 여섯에 결혼했다"(꼰대희)

21일 유튜브 채널 '꼰대희'에는 '[밥묵자 200만 공약 삼자대면] 나... 지금 떨고 있니...? (feat. 신봉선, 지경선)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
공개된 영상에는 '꼰대희' 캐릭터로 분한 김대희와 콩트 속 아내 역할의 신봉선, 그리고 실제 아내 지경선 씨가 한자리에 모여 '삼자대면'을 하는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 이번 콘텐츠는 채널 200만 구독자 돌파를 기념해 제작됐다.
어색한 분위기 속에서 마주 앉은 세 사람. 김대희가 쑥스러운 듯 아내에게 "드이소"라고 권하자, 신봉선은 "어허, 평소대로 하라"며 타박해 웃음을 자아냈다. 이어 김대희는 "딴 손님도 아니고 김대희 제수씨 아니냐. 내가 어떻게 먼저 먹냐. 멀리서 와주시지 않았냐"고 너스레를 떨었고, 신봉선은 "다른 손님들도 멀리서 왔다. 아이돌이 먼저 숟가락 들면 난리 난다. 왜 이분만 딸기를 먼저 먹는데 가만히 있냐"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.
김대희는 "제수씨는 어렵게 모셨다. 쑥스럽다고 못 나오신다는 걸 삼고초려 끝에 모셨다"고 설명했고, 신봉선은 "평소와 다르게 왜 이러냐. 나도 앉아 있지만 마음이 편한 줄 아냐"며 "괜히 내가 상간녀가 된 것 같다"고 농담해 웃음을 더했다.
특히 김대희는 "이걸 6년 동안 하면서 한 번도 안 떨렸는데 오늘은 이상하게 긴장되고 떨린다"며 아내와 함께하는 촬영에 대한 긴장감을 털어놨다.
이날 지경선 씨는 김대희와 결혼을 결심하게 된 이유도 밝혀 눈길을 끌었다. 신봉선이 "김대희가 좋아서 결혼했냐, 어디서 반했냐"고 묻자, 지경선 씨는 "제가 너무 어렸다. 스물여섯밖에 안 됐다"고 답해 웃음을 자아냈다.한편 김대희는 2006년 6세 연하 승무원 출신 아내와 결혼했으며 슬하에 세 딸을 뒀다.