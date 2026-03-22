박명수, GD 공복 퇴근에 걱정 폭발…"내 동생 배 굶은 거예요?" ('사당귀')

기사입력 2026-03-22 16:29


박명수, GD 공복 퇴근에 걱정 폭발…"내 동생 배 굶은 거예요?" ('…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀' 박명수가 경주 APEC 당시의 지드래곤 공복 상태를 걱정해 웃음을 자아낸다.

22일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 349회에서는 롯데호텔 전체 체인의 레스토랑을 총괄하는 김송기 상무가 경주 APEC 정상회담 만찬에서 선보인 한식 한상의 후일담을 공개한다. 김송기 상무는 "7개월간 경주의 식자재를 찾아다니며 스토리를 담아냈다"고 밝혀 만찬 한상에 기대를 높인다. 형형색색의 에피타이저를 시작으로 갈비찜, 순두부탕, 곤달비 비빔밥, 경주의 천년 미소를 담은 아이스크림에 박명수는 "영광이네요"라며 두 눈을 휘둥그레 뜬다. 박명수는 "어메이징 인크레블 언빌리버블"이라며 단 한 입에 감탄, 급기야 혀까지 꼬여 웃음을 자아낸다. 박명수를 흥분하게 만든 만찬 한상은 20개국 정상들이 올 클리어하며 뜨거운 반응을 이끈 것으로 알려졌다.

그런가 하면 박명수가 경주 APEC 정상회담에서 특별 공연을 펼친 지드래곤의 공복 상태를 걱정해 웃음을 자아낸다. 박명수는 "지디는 내 동생"이라더니 "그 날 지디는 식사를 했나요?"라고 물어 김송기 상무를 당황하게 만든다. 그러나 김송기 상무는 당황함을 짐짓 모른 채 하며 "지드래곤은 예약자 등록을 안 하셔서 식사를 못하셨습니다"라고 정중하게 대답한다. 이에 장난기가 발동한 박명수는 진지한 목소리로 "지디는 공복으로 집에 갔겠네요"라더니 "나였으면 한 상 차려달라고 했을 것"이라고 덧붙여 웃음을 자아낸다. 급기야 박명수는 "지디가 노래만 부르고 공복으로 집에 갔습니다. 정부에서 체크해주시길 바라겠습니다"라며 정부에 공식 요청까지 더해 폭소를 터지게 한다고. 박명수가 지디에게 꼭 맛보게 하고 싶었던 김송기 상무의 경주 APEC 정상회담 만찬 한식과 박명수의 못말리는 지디 사랑은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김건모, 이혼 4년 만에 청혼 받아..“결혼하고 싶다고? 엉망진창이야”

2.

송혜교, 확 달라진 얼굴..실제로 보면 중학생? 동안 미모 놀랍네

3.

풍자, 28kg 빼더니 확 달라졌다…거울 셀카 속 '날렵해진 얼굴선'

4.

김동완, '여성BJ 폭행 논란' MC딩동 응원했다가…"상황 충분히 고려 못해" 삭제 엔딩[SC이슈]

5.

하이브, BTS 광화문 공연 통제·물품 검색 사과 "안전 위해서..불편드려 송구" [공식]

연예 많이본뉴스
1.

김건모, 이혼 4년 만에 청혼 받아..“결혼하고 싶다고? 엉망진창이야”

2.

송혜교, 확 달라진 얼굴..실제로 보면 중학생? 동안 미모 놀랍네

3.

풍자, 28kg 빼더니 확 달라졌다…거울 셀카 속 '날렵해진 얼굴선'

4.

김동완, '여성BJ 폭행 논란' MC딩동 응원했다가…"상황 충분히 고려 못해" 삭제 엔딩[SC이슈]

5.

하이브, BTS 광화문 공연 통제·물품 검색 사과 "안전 위해서..불편드려 송구" [공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

[부음]'한국 유도 영웅' 박종학 전 국가대표 감독 향년 68세로 별세

2.

[속보]이성규, 강한 견제구 얼굴 강타...병원 급후송

3.

'한화 심장이 덜컹' 페라자 긴급 교체 요청 → 대주자 투입[부산 현장]

4.

타팀 사령탑에 "살 빠졌네" 거침없는 농담, 41세 세터가 아직도 최고?…봄배구 전쟁, 새얼굴 대관식 가능할까

5.

국대 좌완, '괴력의 회복력', 선발 복귀→개막 로테이션 합류 수순 "24일 키움전 등판, 40구부터 빌드업 시작"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.