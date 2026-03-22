위하준 "2PM 꿈껐는데 SM·JYP 오디션 '광탈'→연기 전향해선 사투리부터 고쳐야했다"(요정재형)

기사입력 2026-03-23 06:01


위하준 "2PM 꿈껐는데 SM·JYP 오디션 '광탈'→연기 전향해선 사투…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 위하준이 힘들었던 무명 시절과 가족을 향한 책임감을 솔직하게 털어놨다.

22일 공개된 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'의 '나도 그 섹시... 배워볼 수 있는 고얌?ㅎ' 이라는 제목의 영상에는 위하준이 게스트로 출연했다. 그는 전남 완도에서 자란 어린 시절을 언급하며 "빨리 돈 벌고 싶고 집안을 일으키고 싶다는 생각이 강했다"고 말했다.

그는 "부모가 양식업에 종사했다"며 "경제적으로 힘들어하시는 모습을 많이 봤다. 그래서 더 성공하고 싶다는 마음이 컸다"고 덧붙였다.

이 같은 책임감애 그는 서울행을 택했다. 위하준은 "막연하게 연예인이 되고 싶다는 생각으로 무작정 올라왔다"고 당시를 회상했다. 처음 선택한 길은 아이돌이었다. 그는 SM, JYP 등 기획사 오디션에 도전했던 경험을 털어놓으며 "리듬 테스트에서 패기로 춤을 췄다"고 말했다. 하지만 결과는 탈락이었다. 위하준은 "생각보다 담담하게 받아들였고, 다른 길을 고민하게 됐다"고 밝혔다.


위하준 "2PM 꿈껐는데 SM·JYP 오디션 '광탈'→연기 전향해선 사투…

위하준 "2PM 꿈껐는데 SM·JYP 오디션 '광탈'→연기 전향해선 사투…
이후 연기학원에 등록하며 배우의 길로 방향을 틀었다. 그는 "연기를 해보니 내가 너무 못한다는 걸 알게 됐다"며 "오히려 오기가 생겨 더 잘하고 싶었다"고 전했다. 특히 사투리 교정부터 시작해야 했던 상황도 쉽지 않았다. 위하준은 "표준어도 제대로 못하는 상태였다"며 "기본부터 다시 시작했다"고 털어놨다.


위하준 "2PM 꿈껐는데 SM·JYP 오디션 '광탈'→연기 전향해선 사투…
현실은 녹록지 않았다. 소속사에 들어간 이후에도 기대와 달리 쉽지 않은 시간이 이어졌다. 위하준은 "회사에 들어가고 나서가 제일 힘들었다"며 "오디션을 계속 보고 계속 떨어졌다"고 털어놨다.

특히 그는 "남자 신인으로 주목을 많이 받았는데 기대에 못 미칠 때마다 더 힘들었다"며 "떨어질 때마다 죄송한 마음이 컸다. 그 시기가 가장 버티기 힘들었던 시간이었다"고 말했다.

한편 위하준은 지난 2일부터 방송을 시작한 tvN 월화 드라마 '세이렌'에서 보험 조사관 차우석 역으로 열연을 펼치고 있다. 그는 사랑하는 여성 주변에서 의문의 죽음이 이어지는 사건을 파헤치며, 결국 그 여자를 사랑하게 되는 인물을 연기한다. 위하준은 "카리스마와 섬세함이 함께 있는 역할"이라며 "지금까지와 다른 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"고 자신감을 드러냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

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