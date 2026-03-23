박소이, 언제 이렇게 큰 거야…14살에 이미 완성형 비주얼

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박소이가 한층 깊어진 분위기를 담은 새 프로필을 공개했다.
공개된 프로필 사진 속 박소이는 맑고 깨끗한 무드부터 차분하고 깊이 있는 분위기까지 폭넓은 스펙트럼을 드러내며 시선을 사로잡는다. 화이트 톤의 의상과 자연스러운 스타일링에서는 차분하고 투명한 이미지가 돋보이는 한편, 블랙 의상과 절제된 무드의 컷에서는 이전보다 한층 깊어진 눈빛과 집중력 있는 표현이 더해지며 상반된 매력을 완성했다.
특히 카메라를 정면으로 바라보는 컷에서는 담백한 표정과 또렷한 시선만으로도 분위기를 이끌어가며, 컷마다 다른 온도를 자연스럽게 보여준다.
사진 제공=VAST엔터테인먼트
사진 제공=VAST엔터테인먼트
박소이는 2018년 OCN 드라마 '미스트리스'를 통해 연기를 시작한 이후 영화 '다만 악에서 구하소서', '담보' 등을 비롯해 다양한 작품에서 인상적인 연기를 선보이며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 이후 드라마 '이번 생도 잘 부탁해', '히어로는 아닙니다만' 등에서 섬세한 표현력과 안정적인 연기력으로 존재감을 보여주며 차근히 배우로서의 영역을 넓혀가고 있다.
작품마다 깊이 있는 감정 표현과 몰입감 있는 연기로 주목받아온 박소이는 이번 프로필 공개를 통해 한층 확장된 분위기를 보여주며 배우로서 새로운 단계에 접어들었음을 예고했다. 단단한 내공 위에 성장한 감각을 더해가고 있는 만큼, 앞으로 어떤 작품과 캐릭터로 시청자들을 만날지 기대가 모아진다.