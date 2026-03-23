엄현경, ♥윤종훈에 "내 애를 돌려줘" 절규…예고편부터 긴장감('기쁜 우리 좋은 날')

기사입력 2026-03-23 14:48


엄현경, ♥윤종훈에 "내 애를 돌려줘" 절규…예고편부터 긴장감('기쁜 우…
사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '기쁜 우리 좋은 날'이 안방극장 상륙 준비를 마쳤다.

30일 첫 방송 예정인 KBS1 새 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'(극본 남선혜, 연출 이재상)은 세상 제일 완벽남과 허당녀의 일촉즉발 생사쟁탈전으로 저마다 '내 인생의 주인공'이 되고픈, 다양한 세대가 만들어가는 멜로 가족 드라마다.

'기쁜 우리 좋은 날' 측은 고결(윤종훈)과 조은애(엄현경)의 우여곡절이 담긴 종합 예고 영상을 공개하며 범상치 않은 가족극의 시작을 알렸다.

영상은 스타트업 '럭키조이'의 개발자이자 공동대표인 조은애가 당당히 발표하는 장면으로 포문을 연다. 하지만 이내 시위를 하던 조은애가 급히 도망치는가 하면 강수토건 전략기획본부 팀장 고결을 향해 "내 애를 돌려줘"라고 절규하는 상황이 펼쳐지며 반전을 선사한다. 냉철한 완벽주의자 고결이 어디로 튈지 모르는 조은애와 얽히며 보여줄 좌충우돌 케미스트리가 벌써부터 기대를 모은다.

고결은 자신의 할아버지인 강수그룹 고강수(이호재) 회장에게 남은 시간이 얼마 없다는 사실을 알고 심란해한다. "아버지랑 형이랑 대결할 생각 추호도 없다"며 후계자 레이스에 뛰어들 생각이 없다고 못을 박은 고결이지만, 할아버지의 마지막 부탁이라는 말에 흔들리기 시작하며 팽팽한 분위기가 이어진다. 후계 구도를 둘러싼 가족 간 갈등이 전개에 어떤 파장을 불러일으킬지 관심이 집중된다.

여기에 "전략기획본부장이 인수를 주도했다"라며 이를 가는 조은애의 모습과 고결이 난데없이 발차기를 당하는 장면은 예비 시청자들의 웃음보를 자극한다. 또한 6개월 임시로 강수토건 인턴이 된 조은애와 그녀의 곁에 서 있는 고결, 그리고 이들을 바라보는 고민호(정윤)와 서승리(윤다영) 사이 묘한 기류가 포착돼 긴장감을 자아낸다. "아직은 끝난 거 아니야"라는 조은애의 비장한 다짐은 생사를 건 전쟁에 뛰어든 이들의 운명이 어디로 흘러갈지 이목을 집중시킨다.

이렇듯 '기쁜 우리 좋은 날'은 고결과 조은애를 중심으로 벌어질 파란만장한 사건 사고를 예고하며 예비 시청자들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 주인공들을 비롯해 개성 강한 가족들까지 촘촘히 얽힌 서사는 평일 안방극장에 웃음과 감동을 동시에 전달할 예정으로 첫 방송에 대한 궁금증이 더욱 증폭된다.

한편 KBS1 새 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'은 '마리와 별난 아빠들' 후속으로 오는 30일 오후 8시 30분 첫 방송될 예정이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈·이상민, 영구 퇴출 직전...이수근 "이혼은 방송 못했다" ('아근진')

2.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

3.

김대희, ♥승무원 아내+한의대 딸 공개..지성+미모 겸비 '붕어빵' 모녀(독박투어4)

4.

[SC현장] “바로 한다고→왜 나를?” 곽선영·윤두준, ‘용감한 형사들5’ 새 판 짜여졌다

5.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈·이상민, 영구 퇴출 직전...이수근 "이혼은 방송 못했다" ('아근진')

2.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

3.

김대희, ♥승무원 아내+한의대 딸 공개..지성+미모 겸비 '붕어빵' 모녀(독박투어4)

4.

[SC현장] “바로 한다고→왜 나를?” 곽선영·윤두준, ‘용감한 형사들5’ 새 판 짜여졌다

5.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 향한 극단적 차별! WBC 한국 대표팀 합류로 밉보였나…'4할 타자' 어이없는 마이너 강등

2.

'로버츠 감독의 무논리 변명' 김혜성을 타격보고 쓸건가요? 사실상 루키 취급

3.

'4이닝 7K 무실점' 대졸 6년차 무명의 반란!…한화서 못핀 재능, 키움서 만개할까 [잠실포커스]

4.

'한화 최대 고민 확인했다' 71G 한승혁-73G 김범수 빠진 자리 어쩌나

5.

어색한 투구폼 뭐지? '사구→폭투→볼넷→안타→밀어내기' 0이닝 4실점! 또 무너진 홀드왕…"내가 너무 급했다" 염갈량 탄식[잠실포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.