[공식] '연세대 출신' 김세연 아나, 결혼 1년 만 득남 "갑자기 태어나, 한달 빨리 출산"(전문)

기사입력 2026-03-23 15:12



[공식] '연세대 출신' 김세연 아나, 결혼 1년 만 득남 "갑자기 태어…

[스포츠조선 김소희 기자]김세연 아나운서가 득남 소식을 전했다.

김세연은 23일 자신의 계정에 "지난 주 금요일(2026.03.20) 갑자기 아기가 태어났다"며 출산 소식을 직접 전했다.

그는 "한 달 빨리 태어나서 좀 놀랐는데 다행히 아기도 저도 건강하다. 자연분만으로 순산했다"고 덧붙이며 안도감을 드러냈다.

이어 "직접 연락 드리고 싶은 분들도 많았고 인스타에도 미리 소식 전하고 싶었는데..워낙 인스타를 잘 안하다보니 타이밍도 놓치구 그랬다"면서 "도저히 정신이 없었어서 이제야 올린다"고 설명했다.

또한 "출산으로 잠시 휴식기 갖고 초여름부터 다시 활동하려고 한다"며 향후 계획도 밝혔다.

마지막으로 그는 "2.5kg라서 아주 쪼끄맣고 귀엽다. 부리입이 매력적인 내 아들. 건강하게만 자라길"이라며 아들을 향한 애정을 드러냈다.

한편 김세연은 연세대학교 노어노문학과(러시아) 출신으로, 지난 2016년 SBS스포츠 아나운서로 입사했다. 그는 지난해 5월 비연예인과 결혼했다.

다음은 김세연 아나운서 SNS글 전문


지난 주 금요일! 2026.03.20

갑자기(?) 아기가 태어났어요,,슌ㅋㅋㅋ

한 달 빨리 태어나서 좀 놀랐는데

다행히 아기도 저도 건강해요 ㅎㅎ 자연분만으로 순산했습니다>_<

직접 연락 드리고 싶은 분들도 많았고

인스타에도 미리 소식 전하고 싶었는데..슌 워낙 인스타를 잘 안하다보니 타이밍도 놓치구 그랬어요

도저히 정신이 없었어서 이제야 올려요,,ㅠㅠ

출산으로 잠시 휴식기 갖고 초여름부터 다시 활동하려고 합니다..!

2.5kg라서 아주 쪼끄맣고 귀여워요 ㅎㅎ

부리입이 매력적인 내 아들슌건강하게만 자라길슌
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈·이상민, 영구 퇴출 직전...이수근 "이혼은 방송 못했다" ('아근진')

2.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

3.

김대희, ♥승무원 아내+한의대 딸 공개..지성+미모 겸비 '붕어빵' 모녀(독박투어4)

4.

[SC현장] “바로 한다고→왜 나를?” 곽선영·윤두준, ‘용감한 형사들5’ 새 판 짜여졌다

5.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈·이상민, 영구 퇴출 직전...이수근 "이혼은 방송 못했다" ('아근진')

2.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

3.

김대희, ♥승무원 아내+한의대 딸 공개..지성+미모 겸비 '붕어빵' 모녀(독박투어4)

4.

[SC현장] “바로 한다고→왜 나를?” 곽선영·윤두준, ‘용감한 형사들5’ 새 판 짜여졌다

5.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 향한 극단적 차별! WBC 한국 대표팀 합류로 밉보였나…'4할 타자' 어이없는 마이너 강등

2.

'로버츠 감독의 무논리 변명' 김혜성을 타격보고 쓸건가요? 사실상 루키 취급

3.

'4이닝 7K 무실점' 대졸 6년차 무명의 반란!…한화서 못핀 재능, 키움서 만개할까 [잠실포커스]

4.

'한화 최대 고민 확인했다' 71G 한승혁-73G 김범수 빠진 자리 어쩌나

5.

어색한 투구폼 뭐지? '사구→폭투→볼넷→안타→밀어내기' 0이닝 4실점! 또 무너진 홀드왕…"내가 너무 급했다" 염갈량 탄식[잠실포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.