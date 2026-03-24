송혜교, 숏컷 어디 갔나...가슴까지 내려오는 '긴 생머리' 파격

기사입력 2026-03-24 15:44


송혜교, 숏컷 어디 갔나...가슴까지 내려오는 '긴 생머리' 파격

송혜교, 숏컷 어디 갔나...가슴까지 내려오는 '긴 생머리' 파격

송혜교, 숏컷 어디 갔나...가슴까지 내려오는 '긴 생머리' 파격

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송혜교가 그동안 고수해온 숏컷 스타일을 벗어던지고 파격적인 '긴 생머리'로 변신했다.

24일 송혜교가 한 명품 여성복 브랜드 행사에 참석한 사진이 공개되어 폭발적인 화제를 모으고 있다. 가장 눈길을 끄는 것은 단연 그녀의 헤어스타일 변화다.

공개된 사진 속 송혜교는 숏컷이 아닌 가슴까지 내려오는 풍성하고 윤기 나는 긴 생머리를 선보여 모두를 놀라게 했다. 싹뚝 자른 줄로만 알았던 머리카락이 어떻게 이렇게 순식간에 자랐는지, 가발인지 붙임머리인지 궁금증이 폭발하고 있다.

특히, 송혜교는 네크라인이 깊게 파인 순백의 화이트 블라우스와 와이드 팬츠를 매치해 긴 머리와 어우러지는 우아하면서도 세련된 무드를 극대화했다. 카메라를 향해 옅은 미소를 짓는 그녀의 모습은 마치 데뷔 초반의 청순함을 연상케 할 만큼 압도적이다.

1981년생으로 올해 45살인 송혜교는 나이가 믿기지 않을 정도로 완벽한 피부와 여신 아우라는 왜 그녀가 대한민국 대표 미녀 배우인지를 다시 한번 증명했다.

이에 네티즌들은 "누구세요?", "숏컷도 예뻤지만 긴 머리는 진리다", "'더 글로리' 복수 성공하고 여신으로 환생한 듯", "나이는 나만 먹는 것 같다", "긴 머리 박제해 주세요" 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에 출연한다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 담는다. 송혜교는 극 중 민자 역으로, 어린 시절 온갖 산전수전을 겪으며 누구보다도 단단한 내면을 가지게 되는 인물이다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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