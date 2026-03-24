'레전드 오브 이미르', 4월 7일 스팀에 글로벌 버전 출시

기사입력 2026-03-24 18:56


'레전드 오브 이미르', 4월 7일 스팀에 글로벌 버전 출시



위메이드는 MMORPG '레전드 오브 이미르(Legend of YMIR)'의 글로벌 버전을 PC 게임 플랫폼 스팀에 4월 7일 정식 출시한다고 밝혔다.

'레전드 오브 이미르'는 신들의 몰락 이후, 혼돈에 빠진 세계에서 운명과 질서를 되찾기 위해 싸우는 전사들의 대서사시를 그린 MMORPG다. 언리얼 엔진 5로 구현한 고품질 그래픽과 압도적인 타격감, 손맛을 살린 액션 중심의 전투가 특징이다.

위메이드는 스팀 출시를 통해 글로벌 PC 이용자의 접근성을 높이고, 신규 이용자 유입을 확대할 계획이다. 일부 블록체인 기능은 스팀 버전에서 제공되지 않는다. 스팀 출시와 동시에 신규 클래스 '룬 파이터'가 글로벌 버전에 업데이트된다. '룬 파이터'는 건틀릿과 각반을 착용하고 펀치와 킥 중심의 근접 전투를 펼치는 클래스로, 대표 스킬인 '결계'로 아군의 능력을 강화하고 적군의 전투 효율을 낮추는 등 전략적인 플레이가 가능하다.

이와 함께 위메이드는 대규모 신규 콘텐츠와 이벤트도 추가해 기존 이용자와 신규 이용자 모두에게 더욱 다양한 재미를 줄 것이라고 전했다.

한편 지난해 10월 28일 위메이드의 블록체인 게임 플랫폼 위믹스 플레이(WEMIX PLAY)를 통해 글로벌 시장에 출시된 '레전드 오브 이미르'는 꾸준한 개선으로 게임 완성도를 높여왔다. 또 e스포츠 토너먼트 '이미르컵 월드 챔피언십', 이용자 초청 행사 '파트너스 데이' 등 다양한 글로벌 이벤트를 개최하며 이용자와의 접점을 확대해 나가고 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송혜교, 숏컷 어디 갔나...가슴까지 내려오는 '긴 생머리' 파격

2.

[SC이슈] "내가 먼저 대시"…'돌싱글즈' 이덕연♥한예원 열애 인정→"'돌싱글즈' 파티에서 만나 1월초부터 연인 발전"(남다리맥)

3.

[종합] '엄태웅♥' 윤혜진, 딸 미성년 알바 논란 적극 해명…"돈받고 일한 것 아냐→친한 가게 잠깐 봐준 것" 씁쓸한 심경

4.

'뼈말라 합류' 김지원, 살을 얼마나 뺀거야..너무 앙상해진 몸매

5.

전소민, 슈주 은혁에 대놓고 '불쾌감' 표출..."방송국서 날 '젖소'라 불러"

연예 많이본뉴스
1.

송혜교, 숏컷 어디 갔나...가슴까지 내려오는 '긴 생머리' 파격

2.

[SC이슈] "내가 먼저 대시"…'돌싱글즈' 이덕연♥한예원 열애 인정→"'돌싱글즈' 파티에서 만나 1월초부터 연인 발전"(남다리맥)

3.

[종합] '엄태웅♥' 윤혜진, 딸 미성년 알바 논란 적극 해명…"돈받고 일한 것 아냐→친한 가게 잠깐 봐준 것" 씁쓸한 심경

4.

'뼈말라 합류' 김지원, 살을 얼마나 뺀거야..너무 앙상해진 몸매

5.

전소민, 슈주 은혁에 대놓고 '불쾌감' 표출..."방송국서 날 '젖소'라 불러"

스포츠 많이본뉴스
1.

작년 김하성과 ML에서 뛰었는데 올해 키움 온 28세 투수 "하성에게 한국 물어볼걸..."[잠실 인터뷰]

2.

152㎞→149㎞→147㎞→146㎞, "3선발 두산전 출격" KIA전 최종리허설 오러클린, 다 좋은 데 딱 하나 과제 남겼다

3.

봄데수엘라.. 아니겠지? 롯데 시범경기 8승2무2패 마감 → 소득과 가능성 확실하게 보여줬다 [인천 현장]

4.

'0타석 굴욕→4할 탈락' 김혜성 모욕인가, 美도 충격…"다저스 트레이드하거나 방출해!"

5.

김태연이 또 끝냈다! '투수 21명 총출동' 최종 리허설, 한화가 웃었다 [대전 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.