김동완, "나답게 살라"더니 사과 엔딩…女 폭행남 응원→전매니저 폭로 고소 "진심 반성"[SC이슈]

기사입력 2026-03-25 06:27


김동완, "나답게 살라"더니 사과 엔딩…女 폭행남 응원→전매니저 폭로 고…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 신화 김동완이 결국 사과했다.

김동완은 24일 오후 4시부터 6시까지 서울 강동구 일자산 도시자연공원 잔디광장에서 신화 데뷔 28주년 기념 버스킹 공연을 진행했다.

김동완은 이날 "시끄러운데 와줘서 고맙다. 앞으로도 시끄러울 것 같다. 시끄러운 걸 좋아하진 않지만 모두가 시끄러웠다면 저는 조용했을 거다. 획일화된 삶에서 나답게 살아가셨으면 좋겠다"고 말했다.

다만 버스킹이 끝난 뒤에는 "저의 언행으로 불편함을 드렸다면 온전히 제 책임이다. 더 신중했어야 했고 진심으로 반성하고 있다. 앞으로는 말과 행동 하나하나에 더 책임감을 갖겠다"고 사과했다.

김동완의 발언은 최근 계속된 논란을 의식한 것으로 보인다.


김동완, "나답게 살라"더니 사과 엔딩…女 폭행남 응원→전매니저 폭로 고…
김동완은 21일 자신의 계정에 "아무 이유 없이 딩동 응원할 사람!?"이라는 글을 남겼다. 딩동은 최근 인터넷 생방송에서 음주운전 후 도주 혐의로 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다는 사실을 언급한 여성 BJ의 머리채를 잡는 등 폭행을 휘둘러 피소됐다. 그런 딩동을 공개응원한 것은 경솔한 언행이라는 지적이 이어지자 김동완은 "상황을 충분히 고려하지 못한 표현이었다"고 사과했다.

하지만 23일에는 전 매니저의 폭로가 나와 또 한번 구설에 올랐다. 전 매니저는 "몇년 전이나 지금이나 어쩜 이렇게 똑같지? 술 마시고 클럽하우스 해서 기사 뜨고 술 마시고 라이브 해서 팬들이랑 싸우고 이번에는 영웅이 되고 싶었는지 정신이 ?侍째프 없는건지 음주운전 때문에 문제 생기고 최근에는 생방송 도중 BJ 폭행한 MC 응원"이라며 김동완을 공개저격했다.

이에 김동완은 23일 자신의 계정에 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장입니다. 개인적인 관계에 대한 언급은 하지 않겠습니다. 허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠습니다"라고 밝혔다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아옳이, 이혼 후 66억 자택서 맞이한 '300만 원' 폭탄에 결국 '전원 차단'

2.

김지연, '정철원과 파경' 두 달만에 선물 받은 부케 액자 "오히려 좋아 즐겨"

3.

'43세' 황보라, 시험관 주사맞다 얼굴 퉁퉁·멍 투성이..결국 응급실行 '충격'

4.

"역시 제니 클래스"…'가슴 뻥+한뼘 핫팬츠' 홍콩 밤 적신 '역대급 노출'

5.

전소민, 슈주 은혁에 대놓고 '불쾌감' 표출..."방송국서 날 '젖소'라 불러"

연예 많이본뉴스
1.

아옳이, 이혼 후 66억 자택서 맞이한 '300만 원' 폭탄에 결국 '전원 차단'

2.

김지연, '정철원과 파경' 두 달만에 선물 받은 부케 액자 "오히려 좋아 즐겨"

3.

'43세' 황보라, 시험관 주사맞다 얼굴 퉁퉁·멍 투성이..결국 응급실行 '충격'

4.

"역시 제니 클래스"…'가슴 뻥+한뼘 핫팬츠' 홍콩 밤 적신 '역대급 노출'

5.

전소민, 슈주 은혁에 대놓고 '불쾌감' 표출..."방송국서 날 '젖소'라 불러"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'강등위기' 토트넘, 칼 빼들었다! 투도르 감독과 합의 하에 결별...후임은 또 다시 임시감독, '슈퍼코치' 휘터 '유력'

2.

작년 김하성과 ML에서 뛰었는데 올해 키움 온 28세 투수 "하성에게 한국 물어볼걸..."[잠실 인터뷰]

3.

"김혜성 빅리그 복귀는 이제 불가능" LAD 매체, 트레이드 요구해도 이상하지 않다

4.

152㎞→149㎞→147㎞→146㎞, "3선발 두산전 출격" KIA전 최종리허설 오러클린, 다 좋은 데 딱 하나 과제 남겼다

5.

'전북전 김영빈 핸드볼' 결국 오심이었다...'피해자' 대전은 부글부글 "잃어버린 승점은 누가 보상해주나"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.