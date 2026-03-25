김동완, "나답게 살라"더니 사과 엔딩…女 폭행남 응원→전매니저 폭로 고소 "진심 반성"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 신화 김동완이 결국 사과했다.
다만 버스킹이 끝난 뒤에는 "저의 언행으로 불편함을 드렸다면 온전히 제 책임이다. 더 신중했어야 했고 진심으로 반성하고 있다. 앞으로는 말과 행동 하나하나에 더 책임감을 갖겠다"고 사과했다.
김동완의 발언은 최근 계속된 논란을 의식한 것으로 보인다.
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하지만 23일에는 전 매니저의 폭로가 나와 또 한번 구설에 올랐다. 전 매니저는 "몇년 전이나 지금이나 어쩜 이렇게 똑같지? 술 마시고 클럽하우스 해서 기사 뜨고 술 마시고 라이브 해서 팬들이랑 싸우고 이번에는 영웅이 되고 싶었는지 정신이 ?侍째프 없는건지 음주운전 때문에 문제 생기고 최근에는 생방송 도중 BJ 폭행한 MC 응원"이라며 김동완을 공개저격했다.
이에 김동완은 23일 자신의 계정에 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장입니다. 개인적인 관계에 대한 언급은 하지 않겠습니다. 허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠습니다"라고 밝혔다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com