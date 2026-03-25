카카오게임즈의 1대 주주는 이제 라인야후, 카카오는 2대 주주로 물러나

기사입력 2026-03-25 08:45


카카오게임즈의 1대 주주는 이제 라인야후, 카카오는 2대 주주로 물러나



카카오게임즈의 1대 주주가 카카오에서 라인야후로 바뀐다. 이로써 카카오는 2대 주주로 물러나게 됐다.

카카오게임즈는 글로벌 시장 공략을 본격화하고 미래 성장 동력을 강화하기 위해 전략적 투자 유치 및 지분구조 재편을 추진한다고 25일 밝혔다.

국내 시장을 넘어 글로벌 게임 및 콘텐츠 기업으로 도약하기 위한 전략적 판단으로, 카카오게임즈는 이번 거래를 통해 재무 안정성을 높이고, 중장기 성장과 글로벌 사업 확대를 위한 기반을 한층 강화해 나갈 계획이라고 의미를 설명했다.

이번 거래를 통해 LY주식회사(라인야후)가 출자한 투자 목적 법인 LAAA(엘트리플에이) 인베스트먼트가 카카오로부터 구주를 인수하고, 카카오게임즈의 신주 및 전환사채까지 인수해 1대 주주로 올라서게 됐다. 거래는 5월 중 마무리될 예정으로, 카카오게임즈는 3000억원 정도의 자금을 확보할 예정이라고 밝혔다.

카카오 역시 구주 매각대금 중 일부를 이번 거래에 재투자, 카카오게임즈와의 파트너십을 이어가고 회사의 안정적인 사업 운영과 중장기 성장 기반 강화를 뒷받침할 예정이라고 전했다.

카카오게임즈는 이번 지분구조 재편을 계기로 글로벌 시장에서의 사업 추진력을 높이고, 다양한 협업 기회를 바탕으로 게임 사업의 외연을 확대해 나간다는 방침이다. 특히 라인야후의 거점인 일본을 비롯한 주요 글로벌 시장에서 새로운 최대주주와의 협업 기반을 넓히고, 카카오게임즈가 보유한 개발력과 서비스 역량을 토대로 글로벌 사업 경쟁력을 단계적으로 강화해 나갈 계획이다.

한편 카카오는 이번 계약에 있어 임직원의 고용 안정과 기존 근로조건의 승계를 명문화했다. 카카오게임즈가 축적해 온 조직 역량과 기업 문화가 안정적으로 이어질 수 있도록 지원할 예정이다.

카카오게임즈 관계자는 "이번 전략적 투자 유치와 지분구조 재편은 카카오게임즈의 글로벌 경쟁력을 한단계 높이고 지속 가능한 성장 기반을 다지는 중요한 전환점"이라며, "카카오와 LY주식회사를 비롯한 파트너들과의 협력을 바탕으로 글로벌 시장에서 새로운 성장 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.


한편 이 소식이 이날 오전 8시쯤 공시된 이후 NXT 거래소에선 카카오게임즈의 주가가 20% 이상 상승하며 기대감을 반영하고 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

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