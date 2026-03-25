[공식]'돌싱' 박혜경, 연애 프로그램 참가…'모솔' 남친 찾는다

기사입력 2026-03-25 10:19


[공식]'돌싱' 박혜경, 연애 프로그램 참가…'모솔' 남친 찾는다
박혜경. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] '돌싱글즈5' 박혜경이 '돌싱N모솔'에 돌싱녀 참가자로 전격 합류한다.

오는 4월 14일 첫 방송되는 MBC에브리원·E채널 새 연애 프로그램 '돌싱N모솔'은 사랑의 쓴맛을 아는 돌싱 여성들과 연애의 첫걸음조차 떼지 못한 모태솔로 남성들이 '연애기숙학교'에 동반 입학해 짝을 찾는 파격적인 데이팅 프로그램이다. 어디서도 본 적 없는 극과 극 남녀의 만남에 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

이런 가운데 앞서 연애 예능 '돌싱글즈5'에 출연해 솔직하고 당당한 매력으로 시청자들의 큰 응원을 받았던 박혜경이 돌싱녀 출연자 중 한 명으로 합류한다는 소식이 전해지며 화제성을 더하고 있다. 의류 패키지 업체 편집 디자이너인 박혜경은 방송 출연 당시 배우 '정유미 닮은꼴'로 불리며 눈길을 끈 바 있다.


[공식]'돌싱' 박혜경, 연애 프로그램 참가…'모솔' 남친 찾는다
사진 제공=MBC에브리원
당시 방송에서 최종 커플로 맺어졌으나 아쉽게도 현실 커플로는 이어지지 못했던 박혜경은 이번 프로그램을 통해 진짜 새로운 사랑을 찾기 위해 다시 한번 용기를 냈다. 사랑에 대해 산전수전 다 겪은 돌싱녀 박혜경이 연애 경험이 전무한 모솔 남성들과 '연애기숙학교'에서 만나 어떤 케미스트리를 보여줄지가 최대 관전 포인트다.

'돌싱N모솔' 제작진은 "박혜경 씨가 특유의 쿨하고 진정성 있는 모습으로 프로그램에 큰 활력을 불어넣었다"라며, "돌싱녀들과 모솔남들의 만남이라는 파격적인 설정 속에서 그가 어떤 새로운 로맨스를 써 내려갈지 기대해 달라"고 전했다.

채정안, 김풍, 넉살 3MC의 거침없는 사이다 코멘터리와 함께, 돌싱녀와 모솔남의 금기를 깬 파격 로맨스가 펼쳐질 MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'은 오는 4월 14일 화요일 오후 10시에 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



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