'심형탁子' 하루, 생후 14개월만 첫걸음마 성공…엉덩방아에도 '방긋' ('슈돌')

기사입력 2026-03-25 11:20


'심형탁子' 하루, 생후 14개월만 첫걸음마 성공…엉덩방아에도 '방긋' …
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'의 하루가 생후 14개월에 첫 걸음마에 성공해 이목을 집중시킨다.

25일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 614회는 '아빠 체험하러 왔습니다!' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 특히 생후 14개월 하루가 걸음마 맹훈련 끝에 첫 야외 걸음마에 성공한다고 전해져 기대감을 끌어올리고 있다.

보조기를 밀며 이동하는 것은 하루에게 식은 이유식 먹기. 아빠 심형탁의 걷기 훈련에 하루는 여유만만한 모습으로 진격한다. 발이 꼬여 엉덩방아를 찧었음에도 방긋 웃으며 다시 일어나더니 "아빠 빠 엄마 엄마"를 옹알거리며 걷기 연습을 이어가 함박미소를 유발한다. 특히 하루가 아빠의 손을 잡고 발 맞춰 한걸음씩 내딛자 심형탁은 "우리 하루가 걷는다"라며 입을 틀어막고 감격한다고.

심형탁은 하루의 첫 걸음마 성공을 위해 비장의 무기를 장착한다. 잠자리채에 떡 뻥을 넣고 하루를 유혹한 것. 벌떡 일어난 하루는 '떡 뻥'을 잡기 위해 한 발씩 앞으로 내딛더니 스스로의 힘으로 인생 첫 걸음마에 성공해 눈을 휘둥그레지게 한다. 하루의 기념비적인 첫 걸음마는 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 복귀 강행했는데..."한 달에 한 번 촬영뿐"

2.

박수홍 딸, 17개월인데 벌써 길쭉...184cm 아빠 닮은 '붕어빵 딸'

3.

BTS 광화문 공연, 이래도 망했다고?…전세계 1840만명 봤다[SC이슈]

4.

'싱글맘' 이시영, 벌써 둘째 딸에 쏟아붓는 재산..."매일 옷·신발 사고 못 참아"

5.

미나 시누이, '148kg→78kg' 다이어트 최대 위기..."아기 때문에 식단 힘들어"

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 복귀 강행했는데..."한 달에 한 번 촬영뿐"

2.

박수홍 딸, 17개월인데 벌써 길쭉...184cm 아빠 닮은 '붕어빵 딸'

3.

BTS 광화문 공연, 이래도 망했다고?…전세계 1840만명 봤다[SC이슈]

4.

'싱글맘' 이시영, 벌써 둘째 딸에 쏟아붓는 재산..."매일 옷·신발 사고 못 참아"

5.

미나 시누이, '148kg→78kg' 다이어트 최대 위기..."아기 때문에 식단 힘들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 대환장! '마이너 탈출' 방법 나왔다→초조한 에드먼 복귀…"볼 쫓아가는 게 문제"

2.

롯데 올해는 진심 다르다! 감독이 봐도 그렇다 → 김태형 감독, 솔직 고백 "작년 재작년은 사실.."

3.

[오피셜] 충격의 공식발표, 손흥민처럼 박수칠 때 떠나지 못했다! 모하메드 살라, 리버풀 9년 만에 전격 결별

4.

'KBO 이닝이터' 다저스 입성 초임박! WBC서 활약 인상적…한 시즌 173이닝→마이너리그 계약 체결

5.

'한화 라인업에 왜 없지?' 야구 응원 은퇴 선언, 이미래 치어리더 "섭섭하지만 뜨거운 안녕"[인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.