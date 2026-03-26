'시험관 도전' 이지훈♥아야네, 둘째 임신 성공 "유산 경험 많아, 기도해달라"

기사입력 2026-03-26 23:12


'시험관 도전' 이지훈♥아야네, 둘째 임신 성공 "유산 경험 많아, 기도…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이지훈의 아내 아야네가 시험관 시술에 성공해 배아를 이식했지만 아직은 확신할 수 없는 상태라며 조심스러운 심경을 전했다.

26일 아야네는 자신의 계정에 "마지막 사진 보시면 제가 또 인스타를 자주 못 하는 이유를 아실거에요"라며 조심스럽게 임신 사실을 알렸다.

이어 "
임신 피검수치 잘 나오고 있지만 아직 초기 유산경험 많은 저로서는 여기서부터가 중요한 시기"라면서 "심장소리 잘 들을 수 있는 날까지 같이 기도해달라. 증보기도가 필요하다"고 덧붙였다.

근황에 대해서는 "요즘 루희를 어린이집에 보내고, 한의원가서 치료하고, 쉬고, 루희랑 놀고 반복"이라며 "반복되는 일상, 특별한 일 없는 일상이지만 행복하게 편안하게 지낸다"고 전했다.

또한 아야네는 "루희 아픔 이슈때문에 이식후 초반에는 힘들었으나 (누워있기, 쉬기, 힘안쓰기, 절대불가능^^) 가족의 힘을 빌려, 루희도 다시 건강을 되찾고 있고, 이식한 배아도 잘 자리 잡고 있는 것 같다"고 밝혔다. 이어 "이번에 되면, 붉은말띠 던데, 말띠맘 계시냐. 저에게 기운을 달라♥"라고 응원을 부탁했다.


'시험관 도전' 이지훈♥아야네, 둘째 임신 성공 "유산 경험 많아, 기도…
함께 공개된 사진에는 이지훈, 아야네, 딸 루희의 행복한 일상 모습은 물론, 난임센터로부터 받은 문자 메시지까지 담겨 있어 눈길을 끌었다. 해당 메시지에는 "아야네님 임신 혈액검사 수치 1285.0입니다"라는 내용이 적혀 있어 임신 가능성을 짐작케 했다.

한편, 이지훈과 아야네는 14살 나이차를 극복하고 2021년 결혼, 슬하 딸 루희 양을 뒀다. 이후 지난해 말 둘째 유산의 아픔을 고백한 두 사람은 둘째 임신을 위해 시험관 시술에 도전 중이다.

다음은 아야네 SNS글 전문


마지막 사진 보시면,,, 제가 또 인스타를 자주 못 하는 이유를 아실거에요ㅎㅎ

임신 피검수치 잘 나오고 있지만 아직 초기 유산경험 많은 저로서는 여기서부터가 중요한 시기에요. 심장소리 잘 들을 수 있는 날까지 같이 기도해주세요♥증보기도가 필요해요!!!

그래서 요즘 루희를 어린이집에 보내고, 한의원가서 치료하고,

쉬고, 루희랑 놀고 …. 이 반복이에요. 반복되는 일상, 특별한 일 없는 일상이지만 행복하게 편안하게 지내요슌( 날씨가 한몫… 아니 두몫 하는듯….) 갑자기 팬케이크가 먹고 싶어져서 루희 하원하고 먹으러 가서 살짝 공원 나들이도 했어요슌

루희 아픔 이슈때문에 이식후 초반에는 힘들었으나 (누워있기? 쉬기? 힘안쓰기? 절대불가능^^) 가족의 힘을 빌려, 루희도 다시 건강을 되찾고 있고, 이식한 배아도 잘 자리 잡고 있는 것 같아요.

조언주신분들 너무 감사드려요.

이번에 되면, 붉은말띠 던데…. 말띠맘 계시나요

저에게 기운을 주세요
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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