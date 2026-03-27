'은퇴설' 이휘재, '불후의 명곡' 무대 공개…긴장감 가득

28일 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'(이하 '불후') 749회는 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전'이 펼쳐진다.
이번 특집에서는 앨범 또는 음원을 정식 발매한 연예계 만능 엔터테이너들이 총출동해 연예계 가왕전 다운 스케일을 자랑한다. 그 주인공으로 김신영&천단비, 랄랄, 문세윤, 개그콘서트 '챗플릭스' 팀, 박준형, 송일국&오만석(뮤지컬 '헤이그' 팀), 이찬석, 이휘재, 조혜련, 홍석천 등 희극인부터 배우, 크리에이터까지 총망라한 총 10팀이 출격, 개성과 실력으로 완전무장한 무대를 펼친다.
이날 토크대기실은 연예계 만능 엔터테이너들이 한 자리에 모두 모인 만큼, 오프닝부터 하이텐션이 치솟는다. 이찬원은 각종 유행어와 춤으로 자기 소개에 나선 출연진들의 면면에 감탄을 쏟아내고, 개그콘서트 '챗플릭스'팀의 박성광은 "파란을 일으킬 것입니다"라며 패기 넘치는 출사표를 던진다. 이에 박준형은 "저는 오늘 비밀병기가 있다. 쉽게 지지는 않을 것"이라고 자신감을 드러내고, 홍석천은 "저는 오늘 제 보석함을 열려고 한다. 다들 긴장하셔라"라며 강렬한 선전포고를 날려 모두의 경쟁 열기를 불태운다. 이때 뮤지컬 전공 출신인 랄랄이 견제되는 상대로 뮤지컬 팀 송일국과 오만석을 지목해 현장을 후끈하게 달구기도. 오만석이 "저희는 견제하지 않으셔도 된다"라며 겸손하게 나서자, 랄랄은 "이런 사람들이 1등한다니까?"라며 발끈해 폭소를 유발했다는 후문이다.
사진 제공=KBS
라인업 만큼이나 다채로운 선곡 리스트가 흥미를 더한다. 먼저 김신영&천단비가 서울패밀리의 '이제는'을, 랄랄이 심규선의 '아라리'를, 문세윤이 김동률의 'Replay'를, 개그콘서트 '챗플릭스' 팀이 코요태의 '우리의 꿈'을, 박준형이 김상배의 '안돼요 안돼'를 선곡해 눈과 귀를 사로잡는 풍성한 볼거리를 선사한다. 또한, 송일국&오만석(뮤지컬 '헤이그' 팀)이 조용필의 '꿈'을, 이찬석이 우연이의 '우연히'를, 이휘재가 최호섭의 '세월이 가면'을, 조혜련이 임희숙의 '내 하나의 사람은 가고'를, 홍석천이 에일리의 '보여줄게'를 선곡해 색다른 매력의 개성만점 무대를 선보일 예정이다. 과연 이 불꽃 튀는 접전 속 '2026 연예계 가왕전' 최후의 우승자 자리를 차지할 자는 누구일지, '불후' 본 방송을 향한 기대가 수직 상승한다.