조현아, 사비 털어 스태프 비용 정산..."통장 잔고 40만원"

기사입력 2026-03-27 08:50


조현아, 사비 털어 스태프 비용 정산..."통장 잔고 40만원"

[스포츠조선 조윤선 기자] '사당귀' 스페셜 MC로 어반자카파의 조현아가 출격한다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회도 동시간대 시청률 1위를 기록하며, 198주 연속 동시간대 예능 1위의 기세를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)

오는 29일(일) 방송되는 '사당귀' 350회에 스페셜 MC로 어반자카파의 조현아가 등판해 시원한 입담을 터트린다.

이 가운데, 소속사 대표인 조현아가 회사 설립 초기에 빚이 많았던 속사정을 고백해 눈길을 끈다. 조현아는 "투자를 받지 않고 사비로 소속사를 설립했다"라며 "회사 설립 초기에 9개월 동안 헤어 메이크업 비용을 한 번에 정산하고 나니 통장 잔고가 40만원에 남았다"라고 자신의 사비를 털어 스태프 비용 등을 정산했다고 밝힌다.

전현무가 "잔고가 40만원이었지만 입금될 저작권료가 있어서 든든했을 것 같다"라며 조현아의 마르지 않는 샘 같은 저작권료를 리스펙 한다고. '뷰티풀 데이', '목요일 밤', '봄을 그리다' 등 인기곡의 작곡, 작사를 조현아가 도맡아 한 만큼 저작권료가 상당한 것. 조현아는 "데뷔 초기에 저만 저권료로 돈을 버는 것 같아 '뷰티풀 데이' 저작권을 멤버들에게 나눠줬다"라며 "지금까지도 저작권료가 꾸준히 들어오는 중"이라고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 한다. 특히 박명수는 "저작권을 나눠준다는 게 쉬운 일이 아닌데"라며 감탄을 자아냈다.


조현아, 사비 털어 스태프 비용 정산..."통장 잔고 40만원"
조현아가 매니지먼트를 설립한 후 2년 동안 승승장구한 비결은 바로 재테크. 주식, 부동산 등에 투자를 해 높은 수익률을 밝힌 바 있는 '재테크 여신' 조현아의 투자 노하우에 스튜디오가 술렁인다. 조현아가 "친구가 3천만 원을 맡겼는데 1억 원으로 돌려줬다"라며 자산을 3배로 만들어준 경험을 밝히자 여러 차례 투자와 사업에 실패했던 양준혁의 눈이 번뜩인다. 저절로 조현아가 앉은 방향으로 몸을 튼 양준혁은 "나도 투자를 좀 알려달라"라며 방신에 이어 투자의 신이 되고 싶은 야망을 뽐낸다. 하지만 "시사, 경제 도서를 한 권이라도 읽은 후 투자 준비가 된다면 알려줄 수 있다"라는 조현아의 말에 포기를 선언해 폭소를 유발했다는 후문.

회사 운영 비화부터 투자 노하우까지 모두 공개한 스페셜 MC 조현아의 시원한 입담은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

한편 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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