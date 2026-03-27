[공식]방탄소년단 '아리랑', 초동 417만 '커리어 하이"…115개 국가/지역 1위

기사입력 2026-03-27 10:20


[공식]방탄소년단 '아리랑', 초동 417만 '커리어 하이"…115개 국…
사진 제공=빅히트 뮤직

[스포츠조선 정빛 기자] 방탄소년단이 또 한 번 커리어 하이를 달성했다. 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 놀라운 판매량으로 3년 9개월의 공백이 느껴지지 않는 글로벌 인기와 파급력을 입증했다.

27일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 지난 20일 발매된 '아리랑'이 초동(발매 후 일주일간 판매량) 416만 9464장을 돌파하며 팀 자체 신기록을 썼다.

이는 2020년 2월 선보인 정규 4집 '맵 오브 더 솔: 7(MAP OF THE SOUL : 7)'의 초동 337만 장을 훌쩍 뛰어넘는 수치다. 신보는 공개 약 10분 만에 밀리언 셀러를 달성한 데 이어 발매 첫날에만 398만 장 판매됐다. 이로써 하루 만에 2026년 발매 음반 중 최다 판매량을 찍었다. 방탄소년단을 기다린 전 세계 음악팬들의 기대가 폭발적인 수치로 입증된 셈이다.

글로벌 음원 플랫폼에서의 기세도 압도적이다. 애플 뮤직에서는 21일 기준 미국, 일본, 독일, 멕시코를 비롯한 102개 국가/지역의 앨범 차트 정상에 올랐다. 27일 현재까지 누적 115개 국가/지역 1위를 휩쓸며 전 세계적인 '아리랑' 열풍을 확인시켰다. 특히 신보는 발매 첫날 기준, 방탄소년단의 역대 앨범 중 최다 재생 수를 기록했다.

이와 동시에 이들은 해당일에 애플 뮤직에서 가장 많이 스트리밍 된 가수로 등극했다. 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 '데일리 톱 송 글로벌'에서 6일 연속(3월 20~25일) 1위를 지켰다.

일본 음악시장에서의 영향력 역시 독보적이다. '아리랑'은 3월 30일 자 오리콘 '주간 합산 앨범 랭킹' 정상으로 직행했고 팀 통산 7번째 1위 작품이라는 대기록을 세웠다. 이와 동시에 올해 해외 아티스트 중 최다 주간 판매량을 찍었다. '주간 앨범 랭킹', '주간 디지털 앨범 랭킹'도 석권해 오리콘 주요 차트에서 3관왕을 달성했다.

방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡은 이번 음반은 방탄소년단의 정체성과 삶을 살아가며 마주한 보편적인 감정을 깊이 있게 다뤘다. 타이틀곡 '스윔은 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 계속해서 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래하며 전 세계 리스너들에게 깊은 공감과 위로의 메시지를 전하고 있다.

방탄소년단은 지난 24일 미국 뉴욕 피어 17(Pier 17) 루프탑에서 특별 이벤트 '스포티파이 X BTS: 스윔사이드'를 개최하고 현지 팬들과 만났다. 관객들은 방탄소년단을 기다리면서 수록곡 '바디 투 바디(Body to Body)'를 불렀고 곡에 삽입된 민요 '아리랑' 구간이 나오자 떼창을 해 화제를 모았다. 현재 서울에서는 'BTS 더 시티 아리랑 서울' 프로젝트가 진행 중이다. 도시 전체를 문화 예술 향유의 장으로 만들어 팬들과 시민 모두가 즐기는 축제가 열리고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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