'마약 누명' 이상보, 숨진 채 발견..소속사 "상황 파악 중"[공식]

기사입력 2026-03-27 17:40


'마약 누명' 이상보, 숨진 채 발견..소속사 "상황 파악 중"[공식]
배우 이상보. 사진=KMG(코리아매니지먼트그룹)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이상보의 사망 보도와 관련해 소속사가 입장을 밝혔다.

이상보 소속사 코리아매니지먼트그룹(KMG) 측은 27일 "관련 보도를 접하고 현재 상황을 파악 중이다. 사실 관계를 확인하는 단계"라며 조심스러운 입장을 전했다.

이날 한국일보는 이상보가 전날 향년 45세로 숨진 채 발견됐으며, 가족의 신고로 현장에 출동한 경찰이 정확한 사망 경위를 조사 중이라고 보도했다.

1981년생인 이상보는 2006년 KBS2 드라마 '투명인간 최장수'로 데뷔했다. 이후 '며느리 전성시대', '못된 사랑'을 비롯해 JTBC '사생활', KBS2 '미스 몬테크리스토', '우아한 제국' 등 다양한 작품에서 활약했다.

특히 그는 2022년 KBS2 '미스 몬테크리스토'를 통해 '일일드라마 황태자'로 주목받았다. 그러나 같은 해 9월 '마약 투약 40대 남자 배우'로 지목되며 논란에 휘말렸다. 당시 이상보는 혐의를 전면 부인했으며, 대학병원 정밀 검사에서도 음성 판정을 받았다. 이후 우울증 치료 과정에서 복용한 약물이 오해를 불러일으킨 것으로 확인됐고, 국립과학수사연구원 감정 결과를 바탕으로 경찰은 증거 불충분으로 불송치 결정을 내렸다.

다만 해당 논란 과정에서 오보로 인한 피해를 겪은 그는 이후 MBN '특종세상', 채널S '진격의 언니들' 등에 출연해 억울함을 호소하기도 했다.

최근에는 새 소속사와 전속계약을 체결하며 재도약에 나선 상황이었던 만큼, 이번 소식에 안타까움이 더해지고 있다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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