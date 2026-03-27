성시경 "'고막남친' 논란 왜 화내나 싶어, 웃고 넘겨달라"(더시즌즈)

기사입력 2026-03-27 22:20


성시경 "'고막남친' 논란 왜 화내나 싶어, 웃고 넘겨달라"(더시즌즈)

성시경 "'고막남친' 논란 왜 화내나 싶어, 웃고 넘겨달라"(더시즌즈)

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 성시경이 '더 시즌즈' 새 시즌의 MC로서 성공적인 시작을 알렸다.

27일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 첫 회에는 이소라, YB, 김조한, 정승환, 권진아가 게스트로 출연했다.


성시경 "'고막남친' 논란 왜 화내나 싶어, 웃고 넘겨달라"(더시즌즈)
이날 성시경은 하얀색 수트를 차려입고 자신의 히트곡 '너의 모든 순간'으로 오프닝 무대를 장식했다. 감미로운 목소리와 서정적인 무대는 관객들을 단숨에 사로잡았다. 이어 그는 "이윽고 MC를 맡게 된 성시경이다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

또한 최근 논란이 된 프로그램 제목 '고막남친'에 대해서도 직접 입을 열었다. 성시경은 "지난주 SNS를 뜨겁게 달궜다"며 "도대체 왜 그러지, 왜 화내지 싶었다. 내가 남친이라는 것도 아니고, 남친만 나올 수 있는 것도 아니다"라고 설명했다.

이어 "'너의 모든 순간'이라고 하기엔 그렇고, '부를 텐데'는 이미 유튜브에서 하고 있다"며 '고막남친'이라는 제목을 선택한 이유를 밝혔다.

그러면서 "고막남친, 고막여친, 고막그룹. 우리의 고막을 즐겁게 해줄 뮤지션들이 나온다는 의미"라며 "죄송하지만 제목을 바꿀 수는 없다. 저는 '고막남친'에서 '고막 MC'를 맡게 됐다. 금요일 밤마다 고막남친, 여친을 소개해드리겠다. 웃고 넘겨달라"고 너스레를 떨었다.

한편 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 매주 금요일 오후 10시 방송된다.

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