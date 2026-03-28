[공식] 故 이상보 사망 원인 비공개 "유가족 요청"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이상보가 갑작스럽게 세상을 떠난 가운데, 유가족의 요청으로 사인은 공개되지 않았다.
1981년생인 이상보는 2006년 KBS2 드라마 '투명인간 최장수'로 데뷔해 '며느리 전성시대', '못된 사랑', JTBC '사생활', KBS2 '미스 몬테크리스토' 등 다수 작품에서 활약했다. 특히 2022년 '미스 몬테크리스토'로 '일일드라마 황태자'로 주목받았으나, 같은 해 9월 '마약 투약 40대 남자 배우'로 지목되며 논란에 휘말리기도 했다.
당시 이상보는 혐의를 전면 부인했고, 대학병원 정밀 검사에서도 음성 판정을 받았다. 이후 우울증 치료 과정에서 복용한 약물이 오해를 불러일으킨 것으로 확인되었으며, 국립과학수사연구원의 감정 결과를 근거로 경찰은 증거 불충분으로 불송치 결정을 내렸다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com
▲ 소속사 KMG 공식 입장 전문
안녕하세요. KMG입니다.
당사 소속 배우 이상보 님께서 별세하셨음을 알려드립니다.
사인에 대해서는 유가족의 요청으로 공개가 어려운 점 양해 부탁드립니다.
빈소는 평택중앙장례식장 3호실에 마련되어 있으나, 유가족 보호를 위해 취재 및 방문은 정중히 사양드리오니 협조 부탁드립니다. 감사합니다.