방탄소년단이 또…'아리랑', '빌보드 200' 1위 '사상 최고 기록'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 또 한번 신기록을 세웠다.

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미국 음악 전문 매체 빌보드가 30일 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 메인 앨범차트인 '빌보드 200'(4월 4일 자)에서 1위를 차지했다. '아리랑'은 64만 1000 앨범 유닛을 기록했다. 이는 2014년 12월 유닛 집계 도입 후 그룹 앨범 중 가장 좋은 주간 성적이다. 특히 이중 53만 2000장은 순수 앨범 판매량(실물 및 디지털 구매량)으로, 방탄소년단은 이 부문에서도 10여 년 만에 그룹 음반 기준 최다 주간 판매량을 기록했다. SEA 유닛(스트리밍 횟수를 환산한 판매량)은 9만 5000으로 이들의 역대 작품 중 최다 주간 스트리밍 성적을 거뒀다.

'아리랑'의 발매 첫 주 실물 판매량은 51만 6000장에 달했다. 이 중 바이닐은 20만 8000장 팔려 팀의 자체 최다 주간 판매 신기록을 세웠다. 이는 1991년 루미네이트 집계 이래 그룹 중 가장 많은 바이닐 주간 판매량이다. 이외에도 '아리랑'은 '톱 앨범 세일즈', '톱 스트리밍 앨범' 1위로 직행했다.

이로써 방탄소년단은 '빌보드 200'에서 통산 일곱 번째 1위를 달성했다. 방탄소년단은 2018년 '러브 유어셀프 전 티어'로 한국 가수 최초로 '빌보드 200' 1위를 차지한데 이어 2018년 '러브 유어셀프 결 앤서', 2019년 '맵 오브 더 소울 : 페르소나', 2020년 '맵 오브 더 소울 : 7', 2020년 '비', 2022년 '프루프'로 '빌보드 200' 정상을 정복했다.

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빌보드 뿐 아니다. '아리랑'은 일본 오리콘에서는 '합산 앨범 랭킹', '앨범 랭킹', '디지털 앨범 랭킹', '서양 음악 앨범 랭킹'의 주간 차트(3월 30일 자)를 석권했다. 빌보드와 함께 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트 '오피셜 앨범 톱 100'(3월 27일~4월 3일 자)에서도 정상으로 진입했다. 프랑스음반협회(SNEP)의 '톱 앨범'(3월 20~26일 자), 호주 ARIA '톱 50 앨범'과 '바이닐 차트'에서도 1위를 휩쓸었다. 독일 공식 음악 차트(Offizielle Deutsche Charts/3월 27일 자)에서는 앨범, 싱글 차트 각각 1위에 올랐다. 차트 역사상 두 부문을 동시에 석권한 그룹은 방탄소년단이 최초다.

타이틀곡 '스윔'은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 '데일리 톱 송 글로벌'에서 9일 연속(3월 20~28일) 1위를 수성했다. 또한 영국 '오피셜 싱글 톱 100' 2위에 오르며 팀 최고 순위를 경신했다. 국내에서는 방송 출연 없이 MBC M '쇼! 챔피언', Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', SBS '인기가요' 1위를 휩쓸며 음악방송 4관왕을 거머쥐었다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com