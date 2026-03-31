신동엽, 100억 빚 숨기고 ♥선혜윤PD와 결혼 "과거도 알고 전여친도 알아" ('아니근데진짜')

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '아니 근데 진짜' 신동엽이 15년 만에 토크쇼 게스트로 출연, 남다른 입담을 자랑한다.

Advertisement

30일 SBS 예능프로그램 '아니 근데 진짜' 방송 말미 예고편에서는 신동엽의 출연 예고가 공개됐다.

죄수복을 입고 등장한 신동엽에 이수지는 "다시 돌아 오셨냐"고 인사했고 탁재훈은 "그땐 파란색이었는데"라고 너스레를 떨었다.

이상민은 "전 여자친구분과 같은 방송하지 않았냐"며 모델 이소라와의 방송 동반 출연을 언급했지만 신동엽은 "너는 이 얘기할 자격 있어"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

Advertisement

이에 탁재훈은 "강소라 씨 오셔서 전화하려다가"라고 장난에 시동을 걸었지만 신동엽은 "가수 이소라 씨 나올 때 전화 줘라"라고 받아쳤다.

신동엽은 과거 사업 실패로 100억 빚을 진 적이 있다고. 이에 탁재훈이 "그럼 아내는 빚도 알고과거도 알고 전여친도 알았던 거냐"고 놀라자 신동엽은 "빚을 알고 결혼 한 게 아니라 결혼하고 알았다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이어 신동엽은 아내에 대해 "날개 달린 호랑이인데 결혼하고 입에서 불이 나온다"고 폭로해 관심을 모은다.

한편, 신동엽이 출연하는 SBS '아니 근데 진짜'는 오는 4월 6일 방송된다.

wjlee@sportschosun.com