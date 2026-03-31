방탄소년단, 7번째 '핫100' 1위 "진심을 다하는 음악으로 보답"[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 또 한번 전세계에 자신들의 이름을 각인시켰다.

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31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 '스윔'이 메인 송 차트인 '핫 100'(4월 4일 자) 핫샷 데뷔했다.

'핫100'은 빌보드 메인 차트 중 하나로 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 합산해 순위를 매긴다. 20일 공개된 '스윔'은 26일까지 스트리밍 1530만회, 라디오 청취자 수 2580만회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000장을 기록했다.

이로써 방탄소년단은 '다이너마이트' '새비지 러브' '라이프 고스 온' '버터' '퍼미션 투 댄스' '마이 유니버스'에 이어 통산 일곱 번째 '핫100' 1위곡을 보유하게 됐다. 또 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다.

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빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스(Bee Gees) 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(The Beatles / 20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(Supremes /12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(The Rolling Stones / 8곡) 그리고 방탄소년단 순이다.

이밖에도 '스윔'은 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다. '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했다. 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 차지했다. 이는 13번째 1위 기록으로, 방탄소년단은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다.

방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 진솔한 소감을 전했다. "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(ARMY)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라고 말했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다. 이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답하겠다"라고 덧붙였다.

한편 방탄소년단은 '아리랑'으로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서도 1위에 올랐다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비'와 타이틀곡 '라이프 고스 온' 이후 약 6년 만이다. 지금까지 같은 주에 두 차트를 석권한 가수는 테일러 스위프트(Taylor Swift), 아리아나 그란데(Ariana Grande), 저스틴 비버(Justin Bieber), 드레이크(Drake) 등이 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com