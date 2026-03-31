BTS 뷔, 이런 비주얼 반칙이지…무대 밖 일상서도 빛나는 얼굴

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[스포츠조선 조민정 기자] 방탄소년단 뷔가 컴백 이후 한국과 미국을 오간 근황을 공개하며 글로벌 팬심을 흔들었다.

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뷔는 최근 자신의 SNS에 'Keep'라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 정규 5집 '아리랑' 활동을 이어가는 과정 속에서의 일상이 담겼다. 무대 밖 자연스러운 모습까지 공개되며 팬들의 관심이 집중됐다.

사진 속 뷔는 멤버들과 함께 착용해 화제를 모았던 후디 바람막이를 입고 풋풋한 소년미를 드러냈다. 어떤 각도에서도 흔들림 없는 비주얼이 돋보이며 감탄을 자아냈다.

미국 일정 중 촬영된 사진도 눈길을 끌었다. 뷔는 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런' 출연 당시 스튜디오에서 색소폰을 연주하는 모습과 지미 팰런과 함께한 장면을 공개했다. 방탄소년단은 이번 정규 5집 '아리랑' 발매 이후 첫 공식 토크쇼로 해당 프로그램을 선택했다.

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'더 투나잇 쇼'는 방탄소년단과 특별한 인연이 있는 무대로, 지난 2020년 정규 4집 타이틀곡 'ON' 퍼포먼스를 뉴욕 그랜드 센트럴 터미널에서 선보이며 글로벌 화제를 모은 바 있다.

지미 팰런 역시 당시를 회상하며 "가장 신나고 비현실적인 경험이었다"고 밝힌 데 이어 "퍼포먼스 후 뷔의 심장 박동이 느껴질 정도였다"고 언급해 눈길을 끌었다.

한편 뷔가 속한 그룹 방탄소년단(BTS)는 최근 신보 '아리랑'(ARIRANG)으로 컴백했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com