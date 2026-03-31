29기 정숙, 결혼 앞두고 돌연 속내 “도망가고 싶은 건 저뿐인가요”

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 29기 정숙이 결혼을 앞두고 솔직한 심경을 털어놓으며 눈길을 끌었다.

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정숙은 29일 자신의 SNS를 통해 "준비하면서도 정말 실감이 잘 안 난다. 내가 결혼을 한다고요?"라며 설레는 마음을 전했다. 이어 "드레스 입고 식장 들어가는 순간이 돼야 실감이 날 것 같다"고 덧붙였다.

공개된 사진에는 예비 신랑 영철과 벚꽃 아래에서 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 카페에서 함께 시간을 보내는 등 자연스러운 일상도 공개되며 두 사람의 관계를 짐작하게 했다.

정숙은 "영철님만 옆에 있으면 항상 잠들게 된다"며 "불면증이 심했던 내가 이렇게 편하게 잠드는 게 신기하다"고 밝혔다. 이어 "산책하고 맛있는 걸 먹는 소소한 시간이 이미 충분히 행복하다"고 전하며 애정을 드러냈다.

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다만 결혼을 앞둔 현실적인 고민도 솔직하게 털어놨다. 그는 "결혼식 꼭 해야 하는 거 맞냐. 도망가고 싶은 건 저뿐이냐"고 농담을 던지며 웃음을 자아냈다.

두 사람은 SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 29기에서 최종 커플로 이어진 뒤 실제 연인으로 발전했다. 이후 혼인신고를 마쳤으며 오는 4월 결혼식을 앞두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com