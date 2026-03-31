'7년째 무직' 한고은 남편, ♥아내 잘 뒀네...20kg 감량 "1kg 샐러드 먹어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한고은이 운동 없이 30년 동안 52kg 유지 식단, 남편이 20kg 감량에 성공한 식단을 공유했다.

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지난 30일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 "한고은식 1KG 샐러드 먹는 법"이라는 제목으로 쇼츠 영상이 게재됐다.

영상 속 한고은은 "많은 분이 다이어트 식단에 대해 꾸준히 요청하고 계시다"라면서 다이어트 건강식을 공유했다.

"풀 좋아한다"라는 한고은은 냉장고에서 미리 구매해 둔 채소 1kg을 꺼냈다. 이어 채소를 씻고 파프리카와 토마토까지 잘라서 넣어주면 초간단 다이어트 식단 완성.

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소스 없이 맛본 한고은은 "너무 맛있다"라면서 감탄했다. 이어 한고은의 남편은 "나처럼 풀린이 들은 발사믹 진한 거 먹는 게 더 맛있다"라면서 폭풍 먹방을 선보였다. 이 과정에서 편식하던 남편도 한고은 표 식단을 통해 20kg 감량한 것으로 알려져 시선을 집중시켰다.

한고은은 "진짜 칼로리 낮다. 맛있고 배도 부른다. 이게 다이어트 음식이다"라면서 "맛없는 거 먹고 살 뺄 생각 말고 맛있게 먹으면서 살도 빼보자"라고 말해 눈길을 끌었다.

한편, 배우 한고은은 2015년 4살 연하 남편 신영수와 결혼했다. 한고은의 남편은 과거 홈쇼핑 MD로 일했으나 2020년 부친 병간호를 위해 퇴사한 것으로 알려졌다. 이후 신영수는 한고은의 유튜브 채널을 통해 "아내 덕에 돈 걱정 안 하고 살고 있다"고 밝혀 화제가 됐다.

anjee85@sportschosun.com