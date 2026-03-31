[SC현장]"아는 맛이 무서워"…더 넓은 링으로 돌아온 '사냥개들2', 통쾌한 훅 노린다(종합)

넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌2 제작발표회가 31일 서울 중구 장충동 앰배서더풀만호텔에서 열렸다. 배우 정지훈, 우도환, 이상이가 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자]'사냥개들'이 더 강해진 주먹과 더 넓어진 링으로 돌아왔다. 글로벌 불법 복싱 리그를 무대로 확장된 시즌2는 다시 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 예고하고 있다.

Advertisement

넷플릭스 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.

맨주먹으로 불법 사채 세계에 맞선 두 청춘 복서가 짜릿한 맨손 액션으로 전 세계 시청자들을 열광시킨 '사냥개들'이 3년 만에 시즌2로 돌아왔다.

김주환 감독은 "시즌1 때 코로나 시기에 사채판에서 복싱으로 싸웠는데, 이번에도 복싱을 가지고 갈지 고민했는데, 글로벌 불법 복싱이 매력적으로 다가왔다"며 작품을 소개했다.

넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌2 제작발표회가 31일 서울 중구 장충동 앰배서더풀만호텔에서 열렸다. 배우 우도환이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

Advertisement

더 강하고 단단해져 돌아온 우도환은 "일단 사는 집이 달라졌다"고 웃으며 "제가 배우로 3년 동안 챔피언을 목표로 살 수는 없으니, 어떻게 표현할 지를 고민했다. 쉽게 할 수 있었던 건 외형과 액션의 변화였다. 대본이 주는 힘도 있다. 시즌1에서는 사회초년생 같은 느낌이었다면, 이번에는 더 더 성장하려고 했다"라며 전 시즌과 다른 점을 꼽았다.

넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌2 제작발표회가 31일 서울 중구 장충동 앰배서더풀만호텔에서 열렸다. 배우 이상이가 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

능청스러운 우진으로 큰 사랑을 받았던 이상이는 이번 시즌에 대해 "건우와 더 친해진 사이가 됐다. 건우를 더 아끼는 형으로, 동생이 챔피언이 될 수 있다면 하는 마음으로 직접 나서서 코치가 된다. 건우도 우진이도 책임감이 더 많아진 것 같다"고 짚었다.

이어 "아는 맛이 더 맛있다고 정말 재밌었다. 또 새로운 악당이 나오면서, 다시 기대를 해주시면 좋을 것 같다"라고 재미를 예고했다.

넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌2 제작발표회가 31일 서울 중구 장충동 앰배서더풀만호텔에서 열렸다. 배우 우도환, 이상이가 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

두 사람의 케미에 대해서는 우도환이 "브로멜로라고 새로운 장르를 개척한다. 둘이 같이 소중한 사람을 잃어본 친구들이기 때문에, 더 지키고 싶고, 아무도 다치지 않았으면 하는 마음을 가지고 있다. 운명공동체 같은 느낌이다"라고 자신했다. 그러자 이상이도 "완전 공감한다"라며 거들었다.

넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌2 제작발표회가 31일 서울 중구 장충동 앰배서더풀만호텔에서 열렸다. 배우 정지훈이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

Advertisement

이번 시즌에 새롭게 등장하는 정지훈은 글로벌 불법 복싱 리그를 지배하는 운영자 백정으로, 최강 빌런을 완성한다. 이날 사악한 미소를 짓는 정지훈의 스틸컷이 공개돼, 놀라움을 샀다.

정지훈 역시 "저도 제 안에 이런 모습이 있다는 걸 처음 알았다"라며 "감독님의 요구 사항이 많았다. 웃는데 상대가 무서워야 하고, 어떠한 동작도 상대들을 비참하게 만들어야 했다. 근데 전 좋았다"라며 만족도를 표했다.

백정에 대해서는 "칼날 같은 느낌으로 움직였다. 저는 편이 없다. 조직 내에서도 제가 갖고 싶은 게 있으면, 다 적이다. 피도 눈물도 없는 캐릭터다"라고 설명했다.

캐릭터에 몰입한 면모로 웃음을 자아내기도 했다. 정지훈은 "그걸 표현하는 게 그렇게 어렵지 않았다. 왜냐하면 대본을 보고, 감독님과 얘기하면서 젖어 들고 있다는 걸 알았다. 한때는 눈빛과 제스처가 무섭거나 날카로웠다. 인위적이면 별로인데, 평생을 그렇게 살아온 척을 해야 했다. 그런데 집에서도 그랬다가 혼쭐이 났다"고 말했다.

한국 작품에서 첫 빌런 역할을 한 것에는 "부담스러운 일이었다. 기존에는 선한 역할들을 했기 때문에, 언젠가 한 번은 정말 사악한 역할을 해보고 싶다는 생각이 있었다. 그것이 한 번 잘 못 보여졌을 때, 못 받아질 수도 있다. 믿음이 있기도 했지만, 감독님과 미팅하기 전부터 하기로 마음 먹었었다"라고 밝혔다.

넷플릭스 시리즈 사냥개들 시즌2 제작발표회가 31일 서울 중구 장충동 앰배서더풀만호텔에서 열렸다. 정지훈, 우도환, 김주환 감독, 이상이가 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

이번 '사냥개들' 시즌2에서 가장 눈 여겨볼 포인트는 역시 '액션'이다. 김 감독은 "리얼하게 복싱을 살렸기 때문에 많은 사랑을 받은 것 같다. 그래서 그게 배우들에게 과업이 된 것 같다. 그 액션을 포착하기 위해 모두 집중하고 있었다. 저도 보면서 스피드를 올리지 않았는데도, 안 다치면서도 이렇게 빠르게 액션을 하신다는 게 컸다"고 귀띔했다.

관전포인트도 짚었다. 우도환은 "확실히 액션인 것 같다. 시즌1 끝날 때, 더 이상 액션으로 보여줄 수 있을까 했는데, 시즌2를 하면서 아직 보여줄 게 많다는 걸 깨달았다. 두 주먹으로 할 수 있는 건 아직도 많더라"고 자부했다.

이상이는 "인공지능이나 AI나 많은데, 저희는 진짜 만들었다. 아날로그지만 땀 흘리면서 재밌고 치열하게 만들었기 때문에, 그 노력이 잘 담겼다"라며 "시즌2를 할 수 있었던 건, 시즌1을 사랑해 주신 팬들 덕분이다. 이 시리즈가 계속 잘 됐으면 좋겠다"고 바랐다.

정지훈은 "우도환, 이상이의 브로맨스도 있지만, 저희 조직들의 브로맨스도 있다. 거의 H.O.T.다. 다섯 명 악당들의 호흡이 좋았다. 서로 이간질하고, 시기, 질투하고 그런다. 제가 메인보컬이다"라는 농담으로, 현장을 폭소케 했다. 이어 "한 분, 한 분, 소중한 분들을 모신다는 마음으로 열심히 찍었다. 맥주 하나 놓으시고 보시면 좋을 것 같다"라며 입담을 펼쳤다.

넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 오는 4월 3일(금) 넷플릭스를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com